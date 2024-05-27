Fenerbahçe, Samandıra'da alkışlarla karşılandı
Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, İstanbulspor maçının ardından Samandıra'ya hareket etti. Takım otobüsüyle gelen Fenerbahçe kafilesi, 250 civarında taraftar tarafından alkışlarla karşılandı.
Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Samandıra'da alkışlarla karşılandı.
Ülker Stadı'nda oynanan ve sarı-lacivertlilerin 6-0 üstünlüğüyle sona eren İstanbulspor müsabakasının ardından Fenerbahçe kafilesi takım otobüsüyle Samandıra'ya hareket etti.
Burada 250 civarında Fenerbahçeli taraftar, takımlarını alkışlarla karşıladı. Otobüsün gelişiyle taraftarlar meşaleler yakarken, sarı-lacivertli takım lehine tezahüratlarda bulunuldu.
Takımın tesise girmesinin ardından arabalardan Fenerbahçe marşları açarak takımlarına desteği sürdüren taraftarlar, daha sonra Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin önünden ayrıldı.