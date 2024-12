Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep Fk'yı ağırladı. Sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup ederek lider Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada farkı 3'e indirdi.

İRFAN CAN KAHVECİ, 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, 5 maç sonra 11'e döndü. Son olarak ligin 10. haftasında 27 Ekim'de Bodrum FK maçında ilk 11'de görev alan İrfan Can, sakatlığı nedeniyle Az Alkmaar ve Sivasspor maçlarında kadroda yer alamadı. Ligde Kayserispor maçında kadroya girmesine rağmen oynayamayan 29 yaşındaki futbolcu, Slavia Prag müsabakasında ise maça sonradan dahil oldu. İrfan Can, 38 gün sonra 11'de forma giydi.

OĞUZ AYDIN PERDEYİ ERKEN AÇTI

Sarı-lacivertliler, maça adeta golle başladı. Orta alanda topu kapan Youssef En-Nesyri, düzgün bir pasla Oğuz Aydın'ın gördü. Son haftaların formda ismi Oğuz, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ve 3. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

GAZİANTEP FK PENALTI BEKLEDİ

5. dakikada Christopher Lungoyi'nin ortaladığı topa Fenerbahçeli Osayi-Samuel müdahale etti. Gaziantepli futbolcular, Osayi-Samuel'in topa elle müdahale ettiğini belirtip penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Alper Akarsu'ya VAR'dan uyarı gelmedi ve müsabaka kaldığı yerden devam etti.

OKERE SKORA DENGE GETİRDİ

Karşılaşmanın 41. dakikasında skora dengel geldi. Livakovic ile karşı karşıya pozisyonda Hırvat kaleciyi geçemeyen Okereke, seken topu önünde buldu ve fileleri bu kez havalandırmayı başardı. Böylelikle skor 1-1'e gelirken, bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucunu belirledi.

MOURINHO'DAN DEVREDE İKİ DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, devrede İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci'yi çıkarıp yerlerine Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'i dahil etti.

RODRIGO BECAO'DAN KRİTİK GOL

Fenerbahçe, oyunu yeniden tek kaleye çevirdi. Üst üste kornerler ve ortalar yapan Fenerbahçe, 78. dakikaya kadar bu girişimlerinden sonuç alamadı. 78. dakikada Dusan Tadic'in kullandığı kornerde Rodrigo Becao kafa vuruşuyla Fenerbahçe'yi yeniden öne geçirdi.

DZEKO SKORU BELİRLEDİ

Oyuna sonradan dahil olan Edin Dzeko, 89. dakikada Fred'in müthiş ara pasında topa gelişine vurdu ve skoru 3-1'e getirdi. Bu gol karşılaşmanın da sonucunu belirledi. Öte yandan Fenerbahçe'nin 90+4. dakikada kazandığı penaltı ise VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

FENERBAHÇE FIRSATI GERİ ÇEVİRMEDİ, SIRADAKİ RAKİP BEŞİKTAŞ

Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Fenerbahçe, puanını 32 yaptı ancak lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada farkı 3'e indirdi. Son 7 haftada 2. kez kaybeden Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı. Fenerbahçe, gelecek hafta derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.