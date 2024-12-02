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Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki farkı 3'e indirdi. Sarı-lacivertliler, bir sonraki hafta derbide Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep Fk'yı ağırladı. Sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup ederek lider Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada farkı 3'e indirdi.

İRFAN CAN KAHVECİ, 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, 5 maç sonra 11'e döndü. Son olarak ligin 10. haftasında 27 Ekim'de Bodrum FK maçında ilk 11'de görev alan İrfan Can, sakatlığı nedeniyle Az Alkmaar ve Sivasspor maçlarında kadroda yer alamadı. Ligde Kayserispor maçında kadroya girmesine rağmen oynayamayan 29 yaşındaki futbolcu, Slavia Prag müsabakasında ise maça sonradan dahil oldu. İrfan Can, 38 gün sonra 11'de forma giydi.

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi

OĞUZ AYDIN PERDEYİ ERKEN AÇTI

Sarı-lacivertliler, maça adeta golle başladı. Orta alanda topu kapan Youssef En-Nesyri, düzgün bir pasla Oğuz Aydın'ın gördü. Son haftaların formda ismi Oğuz, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ve 3. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi

GAZİANTEP FK PENALTI BEKLEDİ

5. dakikada Christopher Lungoyi'nin ortaladığı topa Fenerbahçeli Osayi-Samuel müdahale etti. Gaziantepli futbolcular, Osayi-Samuel'in topa elle müdahale ettiğini belirtip penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Alper Akarsu'ya VAR'dan uyarı gelmedi ve müsabaka kaldığı yerden devam etti.

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi

OKERE SKORA DENGE GETİRDİ

Karşılaşmanın 41. dakikasında skora dengel geldi. Livakovic ile karşı karşıya pozisyonda Hırvat kaleciyi geçemeyen Okereke, seken topu önünde buldu ve fileleri bu kez havalandırmayı başardı. Böylelikle skor 1-1'e gelirken, bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucunu belirledi.

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi

MOURINHO'DAN DEVREDE İKİ DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, devrede İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci'yi çıkarıp yerlerine Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'i dahil etti.

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi

RODRIGO BECAO'DAN KRİTİK GOL

Fenerbahçe, oyunu yeniden tek kaleye çevirdi. Üst üste kornerler ve ortalar yapan Fenerbahçe, 78. dakikaya kadar bu girişimlerinden sonuç alamadı. 78. dakikada Dusan Tadic'in kullandığı kornerde Rodrigo Becao kafa vuruşuyla Fenerbahçe'yi yeniden öne geçirdi.

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi

DZEKO SKORU BELİRLEDİ

Oyuna sonradan dahil olan Edin Dzeko, 89. dakikada Fred'in müthiş ara pasında topa gelişine vurdu ve skoru 3-1'e getirdi. Bu gol karşılaşmanın da sonucunu belirledi. Öte yandan Fenerbahçe'nin 90+4. dakikada kazandığı penaltı ise VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi

FENERBAHÇE FIRSATI GERİ ÇEVİRMEDİ, SIRADAKİ RAKİP BEŞİKTAŞ

Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Fenerbahçe, puanını 32 yaptı ancak lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada farkı 3'e indirdi. Son 7 haftada 2. kez kaybeden Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı. Fenerbahçe, gelecek hafta derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıJokerAllame:

FENERBAHÇEM

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Haber YorumlarıYunus sönmez:

TFF rezilsiniz rezil hakemler bir bjk li olarak söylüyorum yazık futbol dan soguttunuz neden FB kollaniyor neden adalet yok lanet olsun antebin 2 penaltısı verilmedi

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Helal FB'mize. Bu hafta mutlaka kazanmak gerekirdi. Kazandı.

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Her ne kadar kazansak da oynanan oyun hala olması gereken seviyenin altında. Mourinho Türkiye ligini bence hala tanımış değil. Bu futbolla her zaman kazanamazsınız.

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Haber YorumlarıErdoğan Karacaoğlan:

20 dakika zor izledim.gaziantebi Gazze'ye benzettim. Kimle oynasa fener ilk 5 dakikada bı ikram geliyo rakipten. 2 metre önünde Antep defansinin kaval kemiğine vuruyo fenerli hakem kafasıni hemen başka yere donoyo. Tekme tokat 15 - 20 dakka hakem yok. Ceza sahasında gözunun önünde arkadan çift el zorla ite ite düşüruyolar hakem ortada yok. Var zaten yok.her fb' maçı bana ağır geliyo. Nefretle komedi izliyorum.bülonun dediği bir tane delikanlı hakem yokmu fb' maçında gördüğünü çalacak.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Bu kadar zor olmamalı. Takip amacı belli puan almaya gelmiş. Vakit geçirmesinden size ne siz golunuzu atip işinize bakacaksınız. Darmadağın bir Fenerbahçe. Çok yazık. El nazırı gol pasından sonra oyun da yok. Besleyen yok. Top atan yok. herkes gol atma peşinde.

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Haber YorumlarıBişey Söylicem:

Bu hafta yapı devreye girdi

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Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Fener sahada 14 kişiydi anlayana..

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Haber YorumlarıJokerAllame:

ateşli Melike neredesin ? :)

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bu hakemlerden bi bok olmaz

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