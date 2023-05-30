Fenerbahçe Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 Yendi

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi. Valencia ve Zajc'ın golleriyle kazanan Fenerbahçe, üç puanın sahibi oldu.