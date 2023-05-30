Fenerbahçe Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 Yendi
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi. Valencia ve Zajc'ın golleriyle kazanan Fenerbahçe, üç puanın sahibi oldu.
Stat: Ülker
Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Bozbey, Furkan Ürün
Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Peres, Arao (Dk. 90 İsmail Yüksek), Zajc, Arda Güler (Dk. 86 Rossi), İrfan Can Kahveci (Dk. 86 Emre Mor), Batshuayi (Dk. 68 Pedro), Valencia (Dk. 68 King)
Fraport TAV Antalyaspor : Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Fernando, Erdal Rakip (Dk. 54 Nakajima), Doğukan Sinik (DK. 54 Ghacha), Fredy (Dk. 84 Bertuğ Yıldırım), Larsson (Dk. 66 Ndao), Wright
Goller: Dk. 2 Valencia, Dk. 90+5 Zajc ( Fenerbahçe )
Sarı kartlar: Dk. 17 Erdal Rakip, Dk. 57 Bünyamin Balcı, Dk. 89 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor ), Dk. 46 İrfan Can Kahveci ( Fenerbahçe )
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.
57. dakikada rakip yarı sahada buluştuğu topla hareketlenen Zajc'ın, ceza yayı üzerinden yerden vuruşunda top direk dibinden auta gitti.
70. dakikada Arda Güler'in ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak Leite'nin bacağına çarparak kornere gitti.
90+5. dakikada Fenerbahçe 2. golü buldu. Ceza yayı üzerinde şık bir hareketle 2 rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Zajc'ın sağ çaprazdan şutunda top ağlara gitti: 2-0.
Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.