Fenerbahçe Beko Başantrenörü Itoudis'in teknik ekibi belli oldu Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Dimitris Itoudis'in teknik ekibinde görev yapacak isimler açıklandı. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Dimitris Itoudis'in teknik ekibinde görev yapacak isimler açıklandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko'nun teknik kadrosunda Stefanos Dedas ve Erdem Bilmen'in yardımcı antrenör olarak görev yapacağı belirtildi. Ekipte kondisyoner Kostas Chatzichristos ve fizyoterapist Kosmas Kontogiannis de yer alacağı kaydedildi. Fenerbahçe Beko'nun 2022-2023 sezonu teknik kadrosu şu şekilde oluştu: Takım Menajeri: Cenk Renda Başantrenör: Dimitris Itoudis Yardımcı antrenörler: Stefanos Dedas, Erdem Bilmen, Radovan Trifunovic, Alp Timuçin Yener Kondisyonerler: Kostas Chatzichristos, İlker Belgutay Takım doktoru: Ahmet Kulduk Fizyoterapist: Rıza Özdemir, Berkay Güzel, Kosmas Kontogiannis Masör: Yılmaz Mete, Faik Özköksal Malzeme sorumlusu: Erkan Karaca Spor AA / Hilmi Sever Dimitris Itoudis Fenerbahçe basketbol Spor Haberler

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