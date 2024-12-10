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Felipe Melo, Türkiye'ye geldi

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Galatasaray'ın 41 yaşındaki efsane futbolcusu Felipe Melo, eşiyle birlikte İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılıların kulüp efsaneleri için düzenleyeceği özel organizasyona katılacak Melo'ya özel bir ödül vereceği öğrenildi. Brezilyalı yıldızın Trabzonspor maçını da tribünden takip etmesi bekleniyor.

Brezilya Seri A ekiplerinden Fluminense forması giyen ve 2025 yılının sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Galatasaray'ın 41 yaşındaki efsane futbolcusu Felipe Melo, eşi Roberta Nagel ile birlikte İstanbul'a geldi.

GALATASARAY, ÖZEL ÖDÜL VERECEK

Brezilyalı futbolcunun, sarı kırmızılı takımın kulüp efsaneleri için düzenleyeceği özel organizasyona katılacağı belirtildi. 2011-15 yılları arasında Galatasaray forması giyen Melo'ya sarı kırmızılı yönetimin özel bir ödül vereceği de aktarıldı.

TRABZONSPOR MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEYECEK

Öte yandan eşiyle birlikte İstanbul'a gelen Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. İstanbul'da çay ve su böreği satın alan eşi ve kendisi, paylaştıkları videoda "Çok güzel" ifadelerini kullandı. Felipe Melo'nun 16 Aralık'ta oynanacak Galatasaray- Trabzonspor maçını tribünden takip etmesi bekleniyor.

İşte o paylaşımlar;

Felipe Melo, Türkiye'ye geldi

Felipe Melo, Türkiye'ye geldi

Felipe Melo, Türkiye'ye geldi

Felipe Melo, Türkiye'ye geldi

Felipe Melo, Türkiye'ye geldi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVeysel null:

meloyu severiz. Ama şu an önemli olan avrupa ligi maçı. Galatasaray ıma uyarida bulunuyorum. En son Berkan la defans yaptığımızda sparta pragdan 4 yedik. Malmö maçında da öyle olacak önlem alinmazsa. Bakın bir nevi geleceği görüp simdiden haber veriyorum. Önlem alın mk.

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