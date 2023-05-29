Erzurum, yüksek irtifalı tam olimpik havuzuyla dünyanın yüzme üssü olma yolunda ilerliyor

Erzurum'da bulunan Avrupa'nın tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu, dünyanın en iyi yüzücülerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye, Finlandiya ve Brezilya milli takımlarının kamp yaptığı Erzurum, sporcu performanslarında olumlu sonuçlar alınmasına da yardımcı oluyor.

DENİZİ olmayan Erzurum, Avrupa'nın tek yüksek irtifalı tam olimpik havuzuyla dünyanın yüzme üssü olma yolunda ilerliyor. Dünyanın en iyi yüzücülerine ev sahipliği yapan kentte, kamplarını sürdüren Türkiye ve Finlandiya yüzme milli takımlarına önümüzdeki hafta içerisinde Brezilya da eşlik edecek. Erzurum, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'nin eteklerindeki 5 yıldızlı otellerde yaz ve kış aylarında kampa giren futbol, kayak, atletizm, güreş, tekvando, boks ve buz sporlarından sonra yüzmede de ilgi odağı haline geldi. Avrupa'nın tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzuna sahip Erzurum, yerli ve yabancı takımların tercihi oldu. Yüksek irtifa kamp noktasında Avrupa ve dünyanın yüzme kampları için sıraya girdiği Erzurum Tam Olimpik Yüzme Havuzu, Litvanya ve Türkiye milli takım sporcularını ağırlıyor. Merkez Yenişehir ilçesindeki Kayakla Atlama Kulesi'nin hemen arkasında 2000 rakıma kurulan olimpik havuz, 10 kulvardan oluşuyor. Tam olimpik yüzme havuzu, bünyesinde fitness salonu ve sporcuların ısınmalarına imkan sağlayacak koşu parkuruna da sahip.

'SPORCULARIMIZDAN OLUMLU PERFORMANSLAR ALIYORUZ

Erzurum'da 21 Mayıs'ta kampa girdiklerini ve kampın 12 Haziran'da sona ereceğini belirten Mersin TOHM Yüzme Baş Antrenörü ve Yüzme Milli Takımlar Antrenörü Volkan Burak Tuncil şunları söylediBu sezon kamp için Erzurum'a ikinci kez geldik. Totalde altıncı gelişimiz. 10 sporcuyla buradayız. Buradan sonraki süreçte milli takıma seçilen sporcularımız, Avrupa gençler şampiyonası, Avrupa U 23 Şampiyonası, EYOF, Comen Cup, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki Uluslararası müsabakalarda yarışacak. Sporcularımız yüzerken iple bağladığımız ağırlıklar genelde sabah antrenmanlarında tercih ediyoruz. Bu sporculara biraz güç ve kuvvet kazandırması yönünde yaptığımız bir çalışma. Bu şekilde sporcuların hem suyu daha iyi hissetmeleri hem de sudaki güçlülüğünü artırma yönünde bir çalışma. Ağırlıklar sporcunun yaşına göre 40 ile 80 kilo arasında değişiyor. Erzurum giderek dünyanın yüzme üssü olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor diyebiliriz. Bütün dünyanın en iyi yüzücüleri de burayı tercih ediyor. Bizim de tercihimiz her zaman buradan yana oluyor. Buranın rakımı yaklaşık 1900- 2000 metre. Buradan döndükten sonra sporcularımızdan daha olumlu performanslar alıyoruz.

HAFTADA 65 KİLOMETRE KULAÇ ATIYORLAR

Avrupa şampiyonasına hazırlık için Erzurum'a geldiklerini vurgulayan Litvanya Yüzme Milli Takım Antrenörü Kestutis Stseponavicius ise Üç haftadan beri Erzurum'da hazırlıklarımız sürüyor. Yüksek rakım ve iyi bir eğitim ortamı olduğu için Erzurum'u tercih ediyoruz. 5'i kadın, 6'sı erkekten oluşan genç milli takım geçen yıl da burada kamp yapmıştı. Erzurum farklı bir kültüre sahip, çok iyi ve yardımsever insanlar. Sporcularımız 100-300 metre yarışmaları için hazırlanıyorlar. Bir sporcumuz eğitim amacıyla günlük, sabah akşam yapılan antrenmanlarda 12-15 kilometre yüzüyor. Haftada 65 kilometre yüzme yapıyorlar. Erzurum'daki kamp çalışmasının ardından Litvanya'ya geri döneceğiz diye konuştu.

50 ÜLKE GELDİ

Erzurum Olimpik Yüzme Havuzu, Türkiye'de Milli Takım ve birçok kulüp gibi Almanya, Polonya, Slovakya, Slovenya, Macaristan, İtalya, Yunanistan, Ukrayna, Brezilya, Litvanya gibi 50 ülkenin sporcusuna ev sahipliği yaptı. (DHA)