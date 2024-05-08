Yarın okullar tatil mi? 9 Mayıs okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi?

Yarın okullar tatil mi? Sorusu, Gündeme gelen iddiaların ardından ve Bu süre zarfında kalan gün sayısı araştırılıyor. Yarın okullar tatil mi? sorusu, her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de öğrencilerin gündeminde yer almakta ve merak edilmekte. Öğrenciler ve veliler, kış tatilinin başlangıç tarihini dört gözle beklerken, resmi takvime göre bu tarih belirlenmiş oldu. Peki, Yarın okullar tatil mi? 9 Mayıs Perşembe günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

9 Mayıs Perşembe günü resmi tatil değildir. Buna göre 9 Mayıs Perşembe günü okullar tatil değildir. Okullar olağan şekilde işleyişine devam edecektir. Ayrıca hava durumu ile ilişkili olarak Valilikler tarafından okullar tatil edileceği yönünde bir duyuru yapılmamıştır. Buna göre 9 Mayıs Perşembe tarihinde okullar tatil değildir.

2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olan yarıyıl tatili yapacaklar. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.