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Elazığ spor haberi... Elazığ 1. Amatör Küme'de maçlar başlıyor

Spor Haberleri

Elazığ spor haberi... Elazığ 1. Amatör Küme'de maçlar başlıyor

Elazığ habere göre Elazığ 1. Amatör Küme'de 2022-2023 sezonu hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlayacak.

Elazığ 1. Amatör Küme'de 2022-2023 sezonu hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlayacak.

Elazığ 1. Amatör Küme'de 2022-2023 sezonu başlıyor. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, ligde ilk hafta maç programlarını açıkladı. Cumartesi, pazar ve çarşamba günü oynanacak olan ilk hafta maçlarının programı şöyle:

8 Ekim Cumartesi

16.00 İl Özel İdare - Abdullahpaşaspor

18.00 Elazığ Üsküdarspor - Tayfunspor

9 Ekim Pazar

13.30 Hicret Gençlikspor - Harputspor

15.00 Arıcaspor - Karakoçan 1985

15.00 Paluspor - Baskil Şafakspor

15.30 Doğukent Gençlikspor - Sivricespor

17.00 Rüstempaşaspor - Elazığ Şekerspor

17.30 Sanayi Sitespor - Kovancılarspor

19.00 Maliyespor - Kovancılar Esnafspor

12 Ekim Çarşamba

19.00 Yeni Mahalle - Yolspor - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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