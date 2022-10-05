Elazığ spor haberi... Elazığ 1. Amatör Küme'de maçlar başlıyor
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Elazığ habere göre Elazığ 1. Amatör Küme'de 2022-2023 sezonu hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlayacak.
Elazığ 1. Amatör Küme'de 2022-2023 sezonu hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlayacak.
Elazığ 1. Amatör Küme'de 2022-2023 sezonu başlıyor. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, ligde ilk hafta maç programlarını açıkladı. Cumartesi, pazar ve çarşamba günü oynanacak olan ilk hafta maçlarının programı şöyle:
8 Ekim Cumartesi
16.00 İl Özel İdare - Abdullahpaşaspor
18.00 Elazığ Üsküdarspor - Tayfunspor
9 Ekim Pazar
13.30 Hicret Gençlikspor - Harputspor
15.00 Arıcaspor - Karakoçan 1985
15.00 Paluspor - Baskil Şafakspor
15.30 Doğukent Gençlikspor - Sivricespor
17.00 Rüstempaşaspor - Elazığ Şekerspor
17.30 Sanayi Sitespor - Kovancılarspor
19.00 Maliyespor - Kovancılar Esnafspor
12 Ekim Çarşamba
19.00 Yeni Mahalle - Yolspor - ELAZIĞ