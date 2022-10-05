Elazığ spor haberi... Elazığ 1. Amatör Küme'de maçlar başlıyor Spor Haberleri Elazığ habere göre Elazığ 1. Amatör Küme'de 2022-2023 sezonu hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlayacak. Elazığ 1. Amatör Küme'de 2022-2023 sezonu hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlayacak. Elazığ 1. Amatör Küme'de 2022-2023 sezonu başlıyor. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, ligde ilk hafta maç programlarını açıkladı. Cumartesi, pazar ve çarşamba günü oynanacak olan ilk hafta maçlarının programı şöyle: 8 Ekim Cumartesi 16.00 İl Özel İdare - Abdullahpaşaspor 18.00 Elazığ Üsküdarspor - Tayfunspor 9 Ekim Pazar 13.30 Hicret Gençlikspor - Harputspor 15.00 Arıcaspor - Karakoçan 1985 15.00 Paluspor - Baskil Şafakspor 15.30 Doğukent Gençlikspor - Sivricespor 17.00 Rüstempaşaspor - Elazığ Şekerspor 17.30 Sanayi Sitespor - Kovancılarspor 19.00 Maliyespor - Kovancılar Esnafspor 12 Ekim Çarşamba 19.00 Yeni Mahalle - Yolspor - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Elazığ Spor Haberler

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