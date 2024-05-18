Elazığ'da Jandarma'nın 185. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tenis turnuvası düzenlendi

Elazığ'da jandarmanın 185. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen tenis turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Jandarmanın 185. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor. Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tenis turnuvası düzenlendi. Kıyasıya geçen ve renkli görüntülerin oluştuğu turnuvada, dereceye girenlere katılım belgesi ve ödülleri verildi. - ELAZIĞ