Düzce Üniversitesi Kadın Hokey Takımı 3. oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce Üniversitesi Kadın Hokey Takımı 3. oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Düzce Üniversitesi Kadın Hokey Takımı 3. oldu

Düzce Üniversitesi Kadın Hokey takımı üniversitelerarası Unilig Hokey Müsabakalarında Türkiye 3.'sü olma başarısı gösterdi.

Düzce Üniversitesi Kadın Hokey takımı üniversitelerarası Unilig Hokey Müsabakalarında Türkiye 3.'sü olma başarısı gösterdi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyetleri dahilinde yer alan, Üniversitelerarası Unilig Hokey Müsabakalarında Düzce Üniversitesi Kadın Hokey Takımımız sergilediği mücadeleyle 3. oldu ve gelecek müsabakalar için umut aşıladı.

Düzce Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Sergiledikleri mücadeleyle üniversitemizin değerine değer katan Kadın Hokey Takımımızı tebrik eder, bu başarıların yakalanmasında kendilerine her türlü desteği sağlayan başta öğrencilerimizin aileleri olmak üzere, hocalarına ve antrenörlerine teşekkür eder, başarıların artarak devam etmesini dileriz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Düzce Üniversitesi, Türkiye, Hokey, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title