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Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Kaza Geçirdi

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar yaralandı. Kazada hayati tehlikesi bulunmayan Yaşar, hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar yaralandı.

Barış Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen M.Ö. idaresindeki 34 ABH 639 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada otomobildeki Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Başkan Yardımcısı Yaşar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Spor

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