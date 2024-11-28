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Di Maria'nın Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı maçın önüne geçti

Di Maria'nın Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı maçın önüne geçti
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Benfica Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu deplasmanda son beş dakikada muhteşem bir geri dönüş imza atarak devirdi. Maçın ardından ortaya çıkan görüntülerde ise Angel Di Maria'nın Kerem Aktürkoğlu'na destek verdiği görüldü. O anlar büyük beğeni topladı.

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica deplasmanda Monaco'ya konuk oldu. Mücadelenin son beş dakikasına mağlup giren Portekiz ekibi muhteşem bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazandı.

Maçın ardından Angel Di Maria ile Kerem Aktürkoğlu'nun görüntüsü ise ekranlardan kaçmadı. Hakemin son düdüğünün ardından Kerem Aktürkoğlu kendisine yere bıraktı.

KEREM'İ YERDEN KALDIRDI

90+2. dakikada yerini Rollheiser'e bırakan ve galibiyeti getiren son iki golün asistini yapan Angel Di Maria, hakemin bitiş düdüğüyle birlikte hemen sahaya girdi ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gitti. Güler yüzlü bir şekilde Kerem'i tutup ayağa kaldıran Arjantinli efsane, yıldız oyuncunun kulağına bir şeyler dedikten sonra diğer takım arkadaşlarına doğru yöneldi. Bu anlar kameralara an be an yansıdı.

İşte o anlar;

Di Maria'nın Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı maçın önüne geçti

Di Maria'nın Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı maçın önüne geçti

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

İzledim maçı bizim çocuklar için Orkunda Kerem de sahadaydı. güzel gaibiyet aldılar

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Gururumuz Kerem ...

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