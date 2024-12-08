Dev derbinin en çok tartışılan pozisyonuydu: Yorumcular tek görüşte birleşti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dev derbide Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Chamberlain'in golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından BeIN Trio ekibi, Saint-Maximin ile Svensson arasında yaşananlar başta olmak üzere tüm tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

TAYYİP TALHA'NIN TADIC'E YAPTIĞI HAREKETTE FAUL VAR MI?

Bülent Yıldırım : Tadic'in arkası dönük. Bir dikkatsiz müdahale. Sadece faul.

Deniz Çoban : Normal şartlarda böyle bir faul atlanmamalı. Bir şey oldu mu, olmadı ama gerginliği artırabilir atlanması.

Bahattin Duran: Net bir faul.

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GEDSON'UN AMRABAT'A FAULÜNDE KART GEREKİR Mİ?

Deniz Çoban : Gedson, 9.15'e açılmıyor, kart görmeli deniyor ama uygulama şudur, serbest vuruş kararından sonra bir oyuncu kullanmak için rakibinin uygun süreyi beklemesi gerekir. Amrabat, bilerek Gedson'un olduğu yere vuruyor sarı kart görsün diye. Hakem, uygun şekilde atışı tekrarlatıyor.

Bülent Yıldırım: Deniz Çoban iyi izah etti. Hakemlik açısından bir problem yok.

Bahattin Duran: Gedson'un kart görmemesi doğru, hakemin yönetim tarzı doğru.

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TAYYİP TALHA'NIN FRED'E FAULÜNDE KART GEREKİR Mİ?

Deniz Çoban: Kart beklentisi oldu, Fred çok itiraz etti. Umut vaad eden atak özelliğini yitirmiş, sırtı hücum edeceği kaleye dönük. Anlık çekip bırakıyor, sportmenlik dışı hareket de yok. Hakem belki taktik faulden sarı kart gösterebilir. Dakika 18, taktik maksatlı bu tip hareketler çok olmuş değil. Hakem faulü gördü. Eğer Talha'yı uyardıysa, sarı kart göstermemesini kabul ederim. Sarı karta uzağım.

Bülent Yıldırım: Gerekçelerim aynı. Sarı kartlar, derbilerde yüzde yüz tartışmasız olmalı.

Bahattin Duran: En doğrusu, faul verdiniz, kart göstermediniz, Tayyip Talha'yı çağırıp ciddi şekilde uyarması.

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MAXIMIN VE SVENSSON ARASINDAKİ GERGİNLİK

Bülent Yıldırım: Kolundan tutulunca reaktif şekilde Svensson'u geriye doğru itti. Sadece faul. İlk ihlali Svensson yaptı, Maximin'in sol kolunu uzun süre tuttu. Maximin sinirlenip itti, bu yönetimde problem yok.

Deniz Çoban: Bu gerginliğin yaşandığı yer 3. ceza sahası. Mehmet Türkmen'in en büyük şansı, oyuncuların ve teknik heyetin futbol odaklı olmasıydı. Bizim alıştığımız derbi atmosferinde olsa 3. ceza sahası içerisinde oyun kontrolü kaybolurdu. Maximin'in hareketi masum değil. Maximin kart görmeliydi. Tamam faulun çalınmış, boynundan tutup itiyorsun rakibi. Bunun futbolda yeri yok.

Bülent Yıldırım: Hakem, Maximin'i çağırıp sert bir şekilde uyardı. Ben yeterli görüyorum.

Bahattin Duran: Ben de uyarıyı kabul ediyorum. Uyarmasa kabul etmezdim. Sınırlarda gezinmiş. Kart gösterse doğru diyecektim. Uyarmasını da kabul ediyorum hakemin.

21. DAKİKADA GEDSON'UN AMRABAT'A MÜDAHALESİ

Deniz Çoban: Sadece faul. Israr yok.

Bülent Yıldırım: Gedson'un önünde takım arkadaşı var. Israr yok. Formadan şorttan çekme yok. Boş bir alan yok. Bedensel bir mücadele. Futbolcular bedensel mücadeleye alışıktır, ne zaman kabul etmezler, formaları şortları uzun süre sportmenliğe aykırı çekilirse kabul etmezler.

Bahattin Duran: Israrlı çekme yok, kart düşünülmez.

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GEDSON'UN SARI KARTI ÖNCESİNDE DJIKU'NUN EMİRHAN'A YAPTIĞI MÜDAHALE

Bülent Yıldırım: İki faza ayıralım. Tadic korneri kullandıktan sonra Djiku ile Emirhan arasında temas var. Akış içinde bunu görmek gerçekten zordur. Kostic kontrol ettikten sonra Gedson'un elle oynamasını tespit etti. Çok doğru bir tespit. Arkada ne olduğunu gördüğümüz zaman; Djiku, Emirhan'ın boğazını sıkmış. Tartışmasız bir hücum faul ve sarı kart olmalıydı. Bu atlanmış. Bu maçı videodan seyretmek kolay, sahada tespit etmek zordur. Kostic kontrol etmeye çalışırken, Gedson koluyla profesyonelce eliyle oynadı. Bilerek elle oynama, direkt serbest vuruş olur. Sarı karta katılmıyorum sadece. Arka alanda da kaçırılmış bölgede Djiku'nun rakibini boğazından kuvvetli ittiğini, sarı kart olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: Bu fotoğrafı gazeteye bassan, adam öldürmeye teşebbüs etmiş, sıkmış boğazını derler. Hakem açısından burada izlenecek birkaç bölge var. Ben hakemim, bir yeri tercih edeceğim, ortadaki kalabalığı tercih ederim. O yüzden niye burayı kaçırdın diye hakemi eleştiremem. Bu bir şanssızlık hakem için. İhlal var mı, var. Yüzde yüz sarı kartlık ihlal var, kırmızı bile gösterseniz niye demezsiniz. Hakem gördüm, boğazı sıktı dese neden demezsiniz. Bence itti. Yardımcı hakem, yardımcı olabilir, çünkü önünde. Eskiden yardımcı hakemler bunlara yardım ediyorlardı. Penaltı veriyorlardı, ceza alanı içinde olaya giriyorlardı. VAR çıktıktan sonra yardımcı hakemlerin melekeleri azaldı. VAR'ın da yapacağı bir şey yok.

Bahattin Duran: Hareketin bütününü değerlendirmek lazım, fotoğrafına değil. Hocam bu pozisyon özelinde, yardımcı hakem yardım edemez. Hocam Tadic sol ayaklı bir oyuncu. Tadic'in buradan yaptığı korner vuruşu, topun kale çizgisini geçmemesini takip etmeli, dış bükey atıyor. Topun çizgiyi terk edip etmediğine bakmak zorunda yardımcı hakem. Yardımcı hakem için bu pozisyon kolay değil.

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DJIKU'NUN GEDSON'A YAPTIĞI MÜDAHALEDE KART GEREKİR Mİ?

Bülent Yıldırım: Net, tartışmasız tendona basma. Kramponun tabanı yerde. Kartın renginde şüphe yok. Net sarı kart. Bir sarı kart kaçmış oldu. Bunu yakalamalıydı.

Deniz Çoban: Faulu çalıyorsa, bu basmayı görmüştür. Djiku, topuğa basıyor. Düdüğü çalıp sarı kartı vermemek...

Bahattin Duran: Djiku çok sınırlarda gezinmiş, net bir sarı kart.

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56. DAKİKADA TAYYİP TALHA'YA YAPILAN MÜDAHALE FAUL MÜ?

Deniz Çoban: Pozisyon temiz.

Bülent Yıldırım: Küçük bir temas var. Devam doğru. Futbol böyle oynanır. Geç gelen Tayyip Talha.

Bahattin Duran: Devam kararı çok doğru.

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EMİRHAN'IN MAXIMIN'E HAMLESİ İÇİN SARI KART GEREKİR Mİ?

Bülent Yıldırım: Bu pozisyon sarı kart.

Deniz Çoban: Kontrolsüz hareketi anlatırken bunu örnek gösterirsiniz. Topla oynasa bile karşınızda rakip var, sıçramasa sonuçları daha ağrı olur. Ofsayt vardı, ihlal sayılmaz değil. Beşiktaşlı oyuncu kartı görecek, oyun yine endirekt serbest vuruş ve ofsaytla başlayacak. Tartışmasız sarı kart.

Bahattin Duran: Tabanı rakibe gösterir şekilde, ayağı havada geliyor ve temas ediyor. Net bir sarı kart.

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