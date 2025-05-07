Canlı: Kongre kararı alacak mı? Ali Koç konuşuyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

AÇIKLAMALARI CANLI AKTARIYORUZ

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

"Inter-Barcelona maçı hafızalarımızdan silinmeyecek, tıpkı Manchester United-Lyon maçı gibi. Yeni formatı çok beğendim. PSG Başkanı Nasser, benim yakın dostum. Çok arada deredeyim ama Nasser için PSG alsın isterim. Onlar için 'o sene bu sene' gibi görünüyor. İngiltere'de okudum, orada tuttuğum takım Arsenal.''

''BATMAYA EN YAKIN KULÜPTÜK''

''Beşiktaş mağlubiyeti ve derbi performansımız bu sene kabul edilemez. Geldiğimizde UEFA'nın kapağında batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe olarak gösteriliyor. Finansal Fair Play vardı ve manevra alanımız kısıtlıydı. Geldiğimiz noktada Fenerbahçe, kurumsal ve mali olarak iyi noktada.''

''AZİZ YILDIRIM'A TEŞEKKÜR EDERİZ''

"Aziz Başkan'ın başlattığı dünyanın en büyük spor kulübü olma fikrini biz de devam ettirdik. Aziz Başkan'a teşekkür ederiz ve biz de üzerine koyduk. Orada mahcup edecek bir şey olmadı. Esas özlem futboldaydı."

''SÖYLEDİKLERİMİZLE AYNI NOKTADAYIZ''

"Ben ve arkadaşlarım, Yüksek Divan Kurulu'nda söylediklerimizle aynı noktadayız."