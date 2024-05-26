Bursaspor Taraftarları Galatasaraylılara Saldırdı
Bursaspor taraftarları, Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk kutlamalarını yapmak için sokağa çıktığı sırada üzerlerine yürüyerek slogan attı.
Bursaspor taraftarları, şampiyonluğunu kutlamak için sokağa çıkan Galatasaraylı taraftarların üstüne yürüyerek slogan attı.
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, 24. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kutlama yapmak için caddelere akın etti. Ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarla şehir turu atan sarı-kırmızılılar, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde Bursaspor taraftarları ile karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlılar, Galatasaraylı taraftarların üzerine yürüyerek slogan attı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. - BURSA