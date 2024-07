Bitlis Gençlik Spor İl Müdürlüğü, 600 öğrenciye yüzme öğretecek

Bitlis Gençlik Spor İl Müdürlüğü, 'Yaz spor okulları kursu' kapsamında 600 öğrenciye yüzme öğretecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan yüzme kurslarına katılan gençler ve çocuklar, deneyimli antrenörler ve cankurtaranlar gözetiminde eğitim alıyorlar. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait spor salonunda bulunan yarı olimpik yüzme havuzunda yüzme kursları hafta içi veriliyor. Kurslara katılan çocukların eğitimleri yaş kategorisine göre ayrıldıktan sonra her çocuk haftanın iki günü mecburi olarak yüzme kursuna katılacak.

Bitlis Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yüzme antrenörü olarak görev yapan Emre Can Zorlu, yaptığı açıklamada, "Yaz spor okulları kapsamında temmuz ayı itibari ile başlayan eğitimlerimiz iki süreç olup 31 Ağustos itibari ile son bulacak. Yaklaşık 600 öğrenciye ilk olarak suya alışma ve su üzerinde durma tekniklerini öğretmekteyiz. 4-18 arası yaş gruplarına ve her öğrencinin eğitsel durumuna göre suda kalma eğitimleri vermekteyiz. Bu konuda çocuklarımız en az iki gün boyunca gelmek mecburiyetindedir" dedi.

6 eğitmen ve 3 cankurtaran ile eğitimlerin verildiğini belirten Zorlu, "Cankurtaranlarımız her daim havuzun ve öğrencilerin başında bekleyip, çocukların can güvenliğini sağlıyor. Eğitimlerimiz bu şekilde hiçbir aksama olmadan devam ediyor. Tesisimiz uzun bir süredir hizmet vermekte olup çocuklara yönelik bir tesis. Her hafta en az iki kere genel havuzların temizliği oluyor. Hem çocuklarımız hem de velilerimiz temizlik konusunda şüphe etmesin. Zaten biz gerekli önlemleri alıyoruz. Dediğimiz gibi çocuklarımız güvende bu şekilde eğitimlerimizi devam ettiriyoruz" diye konuştu. - BİTLİS