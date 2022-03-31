Bartın Üniversitesi Futbol 1. Lig'de ikinci oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bartın Üniversitesi Futbol 1. Lig'de ikinci oldu

AA - Selim Bostancı - Spor
 - Güncelleme:
Bartın Üniversitesi Futbol 1. Lig'de ikinci oldu

Bartın Üniversitesi Futbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) düzenlenen Üniversiteler Arası Futbol 1. Lig'de ikincilik kupasının sahibi oldu.

Bartın Üniversitesi Futbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) düzenlenen Üniversiteler Arası Futbol 1. Lig'de ikincilik kupasının sahibi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ev sahipliğinde tamamlanan lig müsabakalarında 19 üniversite yer aldı.

Maçlar sonunda Bartın Üniversitesi Futbol Takımı, ikincilik kupası almaya hak kazandı.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, aralarında uluslararası öğrencilerin de olduğu sporcuları tebrik etti.

Spor Bilimleri Fakültesi olarak Türk sporuna değer katmaya devam ettiklerini belirten Uzun, "Tüm öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösterirken elde edilen başarılarla da gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki genç sporcularımız yeni başarılarla bizleri gururlandırmaya devam edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

AA / Selim Bostancı - Spor

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Bartın Üniversitesi, Üniversiteler, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title