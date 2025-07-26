Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert yanıt: Bunu yaptıysam şerefsizim

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda eski başkan Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu.

"BUNU YAPTIYSAM ŞEREFSİZİM"

Toplantıda söz alan Aziz Yıldırım, "Aziz Yıldırım 612 milyon euro borç bıraktı diyorlar. Ben bunu yaptıysam şerefsizim. Bunu diyenler de şerefsizdir. Fenerbahçe'nin borcu ne kadar? Haydi bakalım. Denetim Kurulu raporu nerede? Ali Bey bana, 'Galatasaray'a karşı bir şey demedin' diyor. Başkanlarına 'sinek ikili' dedim, cevap veremedi. Daha ne diyeyim ya?" dedi.

Seçim tarihinin Eylül ayında yapılmasının yanlış olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

AZİZ YILDIRIM'IN KONUŞMASI

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kürsüye geldikten sonra ilk olarak "Hiçbir kulüpte amatör şubeler hariç, onu da Aziz Yıldırım ve arkadaşları yaptı. Kız basket takımı 1907'deydi, kapatıyorduk ben geldiğimde. Galatasaray 13-0 öndeydi. 13-0'ı, 13-13'e getirdik. Alkışa falan gerek yok. Anlatacağım, doluyum. Doluyum yani, doluyum!" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY 13-0 ÖNDEYDİ!"

Hiçbir kulüpte amatör şubeler hariç, onu da Aziz Yıldırım ve arkadaşları yaptı. Kız basket takımı 1907'deydi, kapatıyorduk ben geldiğimde. Galatasaray 13-0 öndeydi. 13-0'ı, 13-13'e getirdik. Alkışa falan gerek yok. Anlatacağım, doluyum. Doluyum yani, doluyum!

"F.BAHÇE'NİN BORCU NE KADAR?"

Yüksek Divan Kurulu nedir? Okuyorum tüzükten, 'Yüksek Divan Kurulu, kulübün danışma kurulu olarak kulübün gelişimini ve geleceğini ilgilendiren idari, mali, hukuki, sportif ve sosyal konularda mevzuat ve bütçe yükümlülükleri içerisinde yönetime tavsiyede bulunur. Yönetim kurulu tarafından her 3 ayda bir verilecek denetim kurulu raporunu görüşür." Denetim kurulu raporu verildi mi? Ben Aziz Yıldırım, 1990 yılında rahmetle andığım Metin Aşık yönetiminde üyeydim. Rahmetli Güven Sazak, rahmetli Hasan Özaydınlı ve sonra Ali Şen dönemlerinde, sonra 20 sene Aziz Yıldırım döneminde hiçbir zaman Divan'a denetim kurulu raporu gelmeden yapmadık. 7 senelik Ali Koç döneminde bu ikinci. Fenerbahçe'nin borcu ne kadar? Haydi bakalım!"

"G.SARAY BAŞKANI'NA 'SİNEK İKİLİ' DEDİM"

Dışarıya karşı birlik olalım, her şeye varız! Bana diyor ki oradan Ali Bey 'Galatasaray'a karşı demedi' diyor. Başkanlarına 'sinek ikili' dedim, ses çıkaramadılar ya!

"10 SENE GERİDEYİZ!"

Güçlü olmak, kazanmakla olur. Futbolda kazanamazsak başarı olamaz. Bu sene sonu itibarıyla 6 şampiyonluk farkı var, 2 senesi benden dolayı. 4 sene geldi. Bizim derdimiz eylül ayındaki kongre değil. Bunu iyi bilin. Eylülde kongre olmuş, Ali Başkan devam, Aziz Başkan devam, sorun bu değil. 10 sene gerideyiz. Böyle devam ederse bu konuşmayı yine burada yaparım, haberiniz olsun.

"BURAYI TERK ETMELİYDİNİZ!"

Ben beklerdim ki denetim kurulu okunmadığı için burayı terk etmenizi beklerdik, burayı terk edecektik. Ne kadar borcumuz var?

612 MİLYON EURO DİYEN ŞEREFSİZDİR"

Bugün borç 25 milyar mı? Çok enteresan şeyler anlatacağım. Belgelerle geldim. Yine Aziz Yıldırım 612 milyon Euro borç bıraktı diyorlar, bunu yapmışsam şerefsizim, bunu söyleyenler de şerefsizdir. Gelsinler buraya! Kağıtla aynı şeyleri tekrar ediyorlar. Tek tek anlatacağım. Herkes lütfen anlasın. Ondan sonra Aziz Yıldırım yalan söylüyor desinler.

"İBRA EDİLMEDİM, O UTANÇLA YAŞADIM"

Geçen sene Ali Koç ile TV'de konuşmadık mı, 300 milyona tüm mal varlığını satıyordum, salon dahil deyince olmaz dedi, kapattık konuyu. Bankalar Birliği ile anlaştılar. Ali Bey imzaları çok ciddiye alıyor, yorumlar yapıyor. Ben yorum yapacağım. Aziz Yıldırım ve arkadaşını, Ali Bey'in yönetimi 2018 Kasım'da Fenerbahçe Sportif AŞ'de ibra etmedi. Ben 2 sene ibra edilmemiş eski başkan olarak gezdim. O utancı yaşadım. Ne yaptı Aziz Yıldırım! Kim yaptı burayı, burada oturuyorsunuz. Kim yaptı burayı! Nasıl kulüp yaptı ya, bırak kulübü, ben yaptım ben! Bırak geç! Parayı ben verdim yaptım ya, bırak Allah aşkına.

"İBRA ETMEMEK YANLIŞ AMA..."

Konya'ya maça gittik, orada salonu gördüm, 9 metre çok yüksek dedi, 6 metreye indirdik yaptık. Stadyumu yaptık. Bugün stadyumdan 100 milyon dolara yakın, duyumum doğru yanlış bilemem, stadyumdan 100 milyon dolar gelir var dediler. Topuk Yaylası'nı kiraladım yaptım. Tesis yaptım. Ankara'da yaptım. Dereağzı'nı yaptım. Kapalı salonu, Murat Ülker'e milyonlarca teşekkürler, yaptırdım. Ben ibra edilmedim. 600 milyon mal varlığı var. Batak olduğu için Futbol AŞ'de ibra etmedik. Ondan sonraki yıllarda hepsinde Sportif AŞ'nin batak olduğu yazılıyor. Bundan sonraki yönetim, bu arkadaşları da ibra etmezler. Yanlış mı doğru mu! Hayır, ibra etmemek yanlış, böyle bir adet yok Fenerbahçe'de denebilir ama bizi ibra etmediler.

"ALİ KOÇ'A MEKTUP YAZDIM"

2018 kongresinde, biz hazirana kadar, ibra edilmeyebilir ama getirdik, onu da ibra ettirdik. 2019 olağan mali genel kurulda bu tarihteki ibra edilmiş bizleri, ibra edilmemiş gibi gündeme getirdiler. Ali Koç'a mektup yazdım, 'İbra edildik, bizi ibra etmeme pozisyonuna düşürürseniz sizin seçimizin geçersiz olacağı için 1 yıllık çalışmalar boşa düşer' dedim. Kongreyle aynı gün, neler yapılacak hikayesinden çıkardılar. İbra edildiğimiz gözüktü.

"ALİ BEY'E 'HAZİRAN'DA SEÇİM YAP' DEDİM"

Ali Bey 'ibra etmeyecekler' falan dedi. Bu yanlış. Eylülde seçim yapmak da yanlış. Sen bana mayısta geldin. Şekip Bey, Hulusi Bey vardı. Mayıs sonundaydı, basket maçına gidiyordunuz. Onları da tebrik ediyoruz hepsini. Size gidin aday olanlarla konuşun, 'ben 1 sene daha burada başkanlık yapıyorum. Kalayım. Şampiyon yapamazsam ben ayrılırım de' dedim. Çık camiaya 'haziran ayında kongre kararı alıyorum, güven oyu istiyorum de' dedim. Ali Bey söyledim mi! Heh. Sen ne dedin, 'Gideyim maça, gelelim konuşalım' dedin. Gelmedin. Aramadın. Gelmeyince de ben açıklama yaptım. 16 bin 464 bilmem ne imza olursa ben aday olurum diye. Eylülde yapılacak seçim bu camiaya zarar verecek, bunu bilin. Siz kazansanız da, başkası kazansa da bu camia yara alacak. Siz transferleri yapıyorsunuz, her şeyi siz yapıyorsunuz, ters netice olursa bu kulübe yazık olacak. Tekrar gözden geçirin. Bir büyük olarak söylüyorum.

"ANA PARAYI ÖDEMEDİLER!"

Gelelim para meselesine. Aziz Yıldırım 612 milyon borç bırakmış diyorlar. Şimdi 1.6.2020 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü, diğer kulüplerin olduğu gibi Bankalar Birliği ile anlaştılar. Bu anlaşmada bütün borçlarımızı bankalar topladılar, o zamanki TL'ye çevirdiler, o şekilde yürüdürler. 1.6.2021 yılında, 3 milyar 202 milyon küsürat parayla tüm borçlarımızı Bankalar Birliği'yle anlaşarak onayladık. Burada Yapı Kredi Bankası'ndan alınan bir 50 milyon Dolar kredi vardı, onu da bu borcun içine soktu. 2018 Mayıs'ta verdiğimiz mali kitapta 1.950 milyar küsür borç vardı. 220-230 milyonu dolar ve euro'ydu, geri kalan TL'ydi. Bize kolay gelsin diye 400 milyon Euro. Aslı gerçeği 2 milyar TL'ydi. Yalan söylüyorsam hakaret edin bana, yazın, çizin, gelin benimle konuşun. Sonra ne oldu, yeni yönetim geldi. Harcamalar yaptılar. 50 milyon Dolar bankadan para aldılar. Hepsini 1.6.2020'de 3.2 milyara Bankalar Birliği ile bağladılar. Ana paradan hiçbir para ödemediler.

"1 MİLYAR 391 MİLYON FAİZ!"

Sayın başkan dedi ki, gelirlerden yüzde 50 bankalar kesti. Ben burada görmüyorum. İzah edebilir. Kabul ederiz. Burada yok, gözükmüyor. 2023 sonuna kadar ana para ödendi gözükmüyor. 2023 ve 2024'te 48 milyon 243 bin ana para ödendisi gözüküyor. Geldik 2024'e ve biz geldik dedik ki, TV konuşmalarında, kongre çalışmalarında Bankalar Birliği'nden muhakkak çıkılması lazım, çünkü yüzde 49 faiz. Bu parayı çevirdikleri ilk 2 sene yüzde 8.5 ile yüzde 12.5 arasında TL faizi vardı. O zaman da yüzde 5-6 dolar ve euro kurlarında faiz vardı. TL'ye dönmek akıllı işti o dönem, tebrik ediyorum. 23 ve 24'te bunu acilen kura çevirmek lazımdı, tüm kulüpler yapmadı. Fenerbahçe, 1 milyar 391 milyon faiz ödedi.

"BORCU NASIL KAPATACAKSINIZ?"

2024 ve 2025'te 1 milyar 598 milyon borç ödedi. Toplam 3'ün üzerinde, ana para kadar faiz ödedi. Bunu hemen durdurmak lazım. Yazık yani. Çok büyük para. Bankalar Birliği borcunu kapatamadı. Nasıl kapatacağını gelsin açıklasın.

"BENİM OYUNCULARIMI SATTINIZ!"

Ben kulübü bıraktıktan sonra 50 milyona yakın oyuncuları sattılar. Kulübe para girdi. Fernandao, Eljif Elmas, Giuliano, Josef de Souza ve basketbolla birlikte toplam 45 milyon Euro girdi yaptılar. Kulübe bunlar satılınca para geldi. Ayrıca benim kurduğum şirket, 2004'te bu salonda açılışını yaptık, Sportif AŞ! 2011'de 1.8 milyar Dolar sermayeye ulaşmıştı. Forbes yazmıştı. O şirket 3 Temmuz ile birlikte yara aldı. Hisse falan sattılar, 25 milyona yakın para girdisi oldu. Bir kanun çıkardım ben, 15 sene uğraştım. Profesyonelin harcadığı paranın amatöre harcanması. 100 milyon Euro'ya yakın bir girdi oldu oradan.

"ALİ BEY İLE 300 MİLYONA ANLAŞMIŞTIK!"

Biz Ali Bey'le geçen TV konuşmasında 300 milyona anlaşmıştık, ben tüm malları almıştım. Bütün kulüpler, yalnız Fenerbahçe değil, faiz hariç ana paradan para ödemediler. Ana parayı bizim kulüp 5.62 dolardan 3.2'yi çevirdiler. Diğerleri 5'ten çevirdiler. 50 milyon dolar, onlar bizden daha az kredi almış oldular. 5.62, diyelim 6 dolar. Şimdi dolar 40 diyelim. 40'ı 6'ya bölersek, demek ki 7 kat TL kendi kendine düşmüş aşağıda. 3 milyarlık borç, 6'ya bölen, bugün 80-90'a düşmüş. Ben kuyudan su çektim demesin kimse.

HAMDİ AKIN'A; "BENİ KENDİNE SALDIRTMA"

Aziz Yıldırım, yönetici Hamdi Akın'ın "Sizin anlattığınız gibi ekonomik bir durum yok' demesi üzerine sinirlendi ve tepki göstterdi;

"Al bak, Bankalar Birliği bana bunu verdi. Alsın okusun. Bana verilen bu belge. Hamdi (Akın)... Hamdi... Bak beni kendine saldırtma. Ben buraya o niyetle gelmedim. Beni saldırtma. Otur oturduğun yere. Beni saldırtma. Bak beni saldırtma."

EROL BİLECİK TEPKİSİ

Fenerbahçe'de muazzam bir muhalefet var. Gece gündüz durmuyor bu muhalefet. Her şeyi üretiyor. Ya böyle muhalefet mi olur ulan, böyle muhalefet mi olur!

Erol Bilecik anlatıyordu burada. Buraya gelseydi bak ben neler anlatacaktım. Ben onunla konuşacağım. Sana 'Locada bir çocuk var, Erol'un oğlu mu dedim, hayır onun oğlu dedim, Hulusi 'ben de öyle biliyorum' dedi. Üstünde Galatasaray forması vardı. Erol'da bana sallıyor. Ulan ben sana bir şey demedim ki!"

"BENİM DIŞIMDA KONUŞAN YOK!"

7 senede 1-2 defa konuştum. Benim dışımda da kimsenin konuştuğu yok. Herkes beni bekliyor. 98'in 15 Şubat'ında 1 oyla başkan oldum, Allah nasip etti. Bir onur, bir şeref. Akşam Fenerbahçe - Galatasaray maçı vardı, karşıda Ali Sami Yen'de. Devrede soyunma odasına gittim, 1-1'di galiba. Vefa Bey'in listesi seçilmişti, onların hepsi oradaydı. Ben orada yalnızdım. Maçtan sonra eve gittim. Tüm sporcular, Sayın Ali Şen'in evine gittiler. Fenerbahçe'de muhafelet buydu. Fenerbahçe'de şu an muhafelet yok ki. Sosyal medya yazıyor. Bende yok. Okumuyorum. Ne yazalarsa yazsınlar. Takip edersen etkisinde kalırsın.

"HER YERDE GALATASARAY!"

Aziz Yıldırım: "Her yerde çoğunluk Galatasaray'da. Bunu önce kabul edeceğiz. Bir yakınım çocuğuna forma almış, götürmüş çocuğu Fenerium'a numara yazdıracak, çocuk demiş ki 45, Osimhen."

Bir üye: "Galatasaray mı konuşacağız burada?"

Aziz Yıldırım: "Galatasaray'ı 6-0 yenen takımın başkanıyım ben. Herkes kan ağlıyor burda kan. Bütün Fenerbahçeliler kan ağlıyor kan. Buradaki hadise başkan ben olayım, Sadettin Bey gelmiş falan, mesela bu değil. Bakın yakalayamayız. 2006'da Celal Doğan 'Fenerbahçe'nin önünü keselim' diyordu. Bugün hep beraber elimizden geleni yapmalıyız. Destek olalım, olalım ama açık konuşalım. Kim köstek oluyor ya! Babam çok delikanlı adamdı. Erkek adam bir defa ölür derdi. Biz bir defa öleceğiz."