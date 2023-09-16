Aydın Büyükşehir Belediyesi Yüzme Kurslarına Katılan Çocuklar Sertifikalarını Aldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, çocukların sporla büyüyebilmeleri için düzenlediği yüzme kurslarına katılan 750 çocuk, eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Aydın genelindeki yedi farklı kültür merkezinden gelen çocuklar, Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen yüzme etkinliği ve törenle sertifikalarını teslim aldılar.

Aydın genelindeki yedi farklı kültür merkezinden 750 çocuk, profesyonel eğitmenlerden eğitim sonucunda iyi birer yüzücü olurken düzenlenen etkinlikle sertifikalarını aldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, çocukların sporla büyüyebilmeleri için çeşitli aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. Yaz boyunca süren yüzme kurslarına katılan yüzlerce çocuk, profesyonel eğitmenlerden aldıkları derslerle iyi birer yüzücü oldu. Sertifikalarını alan çocuklar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na kendilerine verdiği değer için teşekkür etti.

Aydın genelindeki yedi farklı kültür merkezinden 750 çocuk, profesyonel eğitmenlerden eğitim aldı. Çocuklar, Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen yüzme etkinliği ve törenle başarı sertifikalarını aldı. - AYDIN