AXA Sigorta Kupa Voley'de Kadınlar ve Erkeklerde Dörtlü Final Maç Programı Belli Oldu

AXA Sigorta Kupa Voley'de kadınlar ve erkeklerde "Dörtlü Final" maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final'in maç programı şöyle:

23 Mart Cumartesi:

Yarı finaller

15.00 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları

17.30 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit

24 Mart Pazar:

17.00 - Final maçı

Bursa'daki TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonun maç programı ise şu şekilde:

26 Mart Salı:

Yarı finaller

14.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor

17.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara

27 Mart Çarşamba:

17.00 - Final maçı