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Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcular madalya kazandı

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Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türk milli sporculardan Muhammet Karavuş gümüş, Abdullah Toprak bronz madalya kazandı. Karavuş 57 kiloda gümüş madalya alırken, Toprak 65 kiloda bronz madalya elde etti. Diğer Türk sporcular ise yarın bronz madalya maçlarına çıkacak.

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli sporculardan Muhammet Karavuş gümüş, Abdullah Toprak bronz madalya kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyona, serbest stil müsabakalarıyla devam edildi.

Muhammet Karavuş 57 kilo finalinde, bireysel olarak organizasyona katılan Artem Gobaev'e 8-3 yenildi ve gümüş madalya aldı.

Şampiyonada 65 kiloda mindere çıkan Abdullah Toprak, bronz madalya maçında Belçika'dan Ayub Muratovich Musaev'le karşılaştı. Rakibini 3-2 yenen milli sporcu, bronz madalyaya ulaştı.

Şampiyonada 61 kiloda Emre Kural, 86 kiloda Emre Çiftçi, 97 kiloda Rıfat Eren Gıdak yarın bronz madalya maçına çıkacak.

Organizasyonda 74 kiloda İbrahim Metehan Yaprak, 92 kiloda Muhammed Gimri,125 kiloda Adil Mısırcı bronz madalya maçı oynayabilmek için yarın repesajda mücadele verecek.

Şampiyona, yarın serbest stilde yapılacak müsabakalarla sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Abdullah Toprak Gümüş Spor Güncel Haberler

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