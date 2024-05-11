Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Mersin'de oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde MKE Ankaragücü maçının oynanacağı Mersin Stadı'nda antrenman yaptı.

Antrenmanda futbolcular dar alan ve taktik çalıştı. Basına kapalı gerçekleştirilen idman 1 saat sürdü.

Hatayspor, yarın saat 19.00'da Mersin Stadı'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.