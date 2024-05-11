Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Mersin'de oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde MKE Ankaragücü maçının oynanacağı Mersin Stadı'nda antrenman yaptı. Antrenmanda futbolcular dar alan ve taktik çalıştı. Basına kapalı gerçekleştirilen idman 1 saat sürdü. Hatayspor, yarın saat 19.00'da Mersin Stadı'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Mersin'de oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde MKE Ankaragücü maçının oynanacağı Mersin Stadı'nda antrenman yaptı.
Antrenmanda futbolcular dar alan ve taktik çalıştı. Basına kapalı gerçekleştirilen idman 1 saat sürdü.
Hatayspor, yarın saat 19.00'da Mersin Stadı'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.