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ASKF Başkanı Dr. Ahmet Bozan, Spor Toto 1. Lig final müsabakasına temsilci olarak atandı

ASKF Başkanı Dr. Ahmet Bozan, Spor Toto 1. Lig final müsabakasına temsilci olarak atandı

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Spor Toto 1. Lig final müsabakası olan Pendikspor-Bodrumspor maçının TFF temsilcisi olarak ASKF Başkanı Dr. Ahmet Bozan atandı.

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Dr. Ahmet Bozan, Spor Toto 1. Lig final müsabakasına temsilci olarak atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Spor Toto 1. Lig final müsabakası olan Pendikspor-Bodrumspor maçının TFF temsilcisi olarak ASKF Başkanı Dr. Ahmet Bozan atandı. Bozan'ın görev alacağı ve 8 Haziran Perşembe günü Akhisar Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak Pendikspor-Bodrumspor arasındaki maçı Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği, galip gelecek takımın Süper Lig'e çıkacağı ifade edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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