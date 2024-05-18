Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası İzmir'de Başladı
İzmir'de düzenlenen Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası'nın 1. etap mücadelesi başladı. Turnuvada 9 sporcu yer alıyor ve yarın yapılacak yarı final ve final mücadeleleriyle tamamlanacak. Şampiyonanın sıralaması, 2025 Milli Takımı'nı belirleyecek.
Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası 1. etap mücadelesi, İzmir'de başladı.
Atatürk Stadı Bilardo Tesisleri'nde düzenlenen turnuvada 9 sporcu yer alıyor. Organizasyon yarınki yarı final ve final mücadeleleriyle tamamlanacak.
Bu yıl 3 etap üzerinden düzenlenecek şampiyonada oluşacak sıralama 2025'teki Milli Takımı belirleyecek.