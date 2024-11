- Arif Boşluk: "Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı"

TRABZON - Trabzonspor'un genç oyuncusu Arif Boşluk, hiçbir zaman yılmadığını ve bıkmadığını belirterek, "Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili genç futbolcularından Arif Boşluk, çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Maçtan çok bugün sahada mutlu olduğum bir şey daha vardı. Altyapıda beraber oynadığım çoğu arkadaşımla tekrar aynı sahayı paylaştım. Zaten Trabzonspor'un altyapısında olmak büyük bir şey. Burada bulunuyorsa, kaliteli oyuncularız demektir. Bugün onlarla aynı sahada oynamak benim için çok duyguluydu. Son zamanlarda çok iyi çalışıyorduk. Hiçbir zaman yılmadık, bıkmadık. Her zaman bu fırsatı bekliyordum. Antrenmanlarda her zaman Elinden geleni yapmaya çalışıyordum. Hocama da çok teşekkür ediyorum. Bana güvendi. Bu formayı bana verdi. Bundan sonrada bırakmak istemiyorum. Elimden geldiği kadar Trabzonspor adına bu sahada her şeyimi vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.