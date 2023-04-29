Antalyaspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti
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Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Antalyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 21'inci dakikada Doğukan Sinik kaydetti.
STAT: Atatürk OlimpiyatHAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem ErsoyFATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan Şen - Biraschi (Dk. 89 Burak Kapacak), Rayyan, Dresevic, Levent Mercan, Bertolacci (Dk. 68 Ljajic), Shukurov (Dk. 81 Kazım Kazım), Ozdoev, Lobjanidze (Dk. 68 Colley), Borini (Dk. 81 Feghouli), DiagneANTALYASPOR: Leite - Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Cemali Sertel (Dk. 78 Floranus), Erdal Rakip (Dk. 78 Ufuk Akyol), Fernando, Fredy (Dk. 84 Emrecan Uzunhan), Larsson, Doğukan Sinik (Dk. 71 Ndao), Wright (Dk. 84 Bertuğ Özgür Yıldırım)GOL: Dk. 21 Doğukan Sinik ( Antalyaspor )SARI KART: Bertolacci ( Fatih Karagümrük )Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Antalyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 21'inci dakikada Doğukan Sinik kaydetti. Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 36'ya çıkartarak 12'nci sıraya yükseldi. Fatih Karagümrük ise 41 puanla 9'uncu sırada kaldı.11'inci dakikada Antalyaspor'da sol kanatta Wright, Rayyan'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Serbest vuruş kazanan Antalyaspor'da topun başına Fernando geçti. Bu oyuncunun doğrudan kaleye vuruşunda kaleci Batuhan Şen topu kornere çeldi.16'ncı dakikada Antalyaspor'da Larsson, ceza yayında savunma arkasına sarkan Fredy'i gördü. Fredy'nin soldan kenardan altı pas içerisine çevirdiği topa Doğukan Sinik bekletmeden vurdu fakat meşin yuvarlak dışarıya çıktı.21'inci dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Sol kanattan Fernando'nun kullandığı köşe vuruşta arka direkte Ömer Toprak kafayla topu içeri çevirdi. İçeri çevrilen topu Veysel Sarı göğsüyle Doğukan Sinik'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.33'üncü dakikada Antalyaspor'da sağ kanatta topla buluşan Doğukan Sinik, Fredy'e pasını aktardı. Fredy'nin sağ kanatta iki rakibine çalımı sonrası ortasında arka direkte Wright kafayla dokundu fakat top dışarıya gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile bitti.53'üncü dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Sol kanatta Fernando'un kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda Batuhan Şen topu kurtardı. Batuhan Şen'den seken topa Veysel Sarı tekrar dokundu fakat Batuhan Şen topu kornere çeldi.67'nci dakikada Karagümrük'te Lobjanidze, sol kanatta Borini'yi gördü. Borini topu kontrol ettikten hemen sonra pasını ceza sahası içerisinde boşta olan Ozdoev'e aktardı. Bu oyuncunun sert vuruşunda topu Leite kurtardı.72'nci dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Fredy'nin sağ kanattan içeri çevirdiği topu arka direkte Larsson kontrol etti. Larsson, kontrolü sonrasında ceza sahası içerisinde boşta Ndao'ya pasını aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top direkten döndü.90+4'üncü dakikada Fatih Karagümrük'te Burak Kapacak'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde Ozdoev topu göğsüyle Diagne'ye indirdi. Bu oyuncunun sert vuruşunu kaleci Leite kurtardı.Karşılaşma Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.ANTALYASPOR DEPLASMANDA 9 MAÇ SONRA GALİPAntalyaspor, konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek 9 deplasman maçından sonra galibiyetle tanıştı. Bu sezon deplasmanda iyi bir grafik çizemeyen Antalyaspor, en son deplasman galibiyetini Sivasspor'a karşı 2-0'lık skorla aldı. Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, deplasmanda çıktığı 14 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabildi.STEFAN KUNTZ MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Fatih Karagümrük ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti. Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için aday kadrosu belirleyecek olan Stefan Kuntz ve ekibi, bu karşılaşmada aday kadro için Türk oyuncuları yakından izledi.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sacit Göncü - Spor