Antalyaspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti

STAT: Atatürk Olimpiyat

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Fatih Karagümrük ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti. Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için aday kadrosu belirleyecek olan Stefan Kuntz ve ekibi, bu karşılaşmada aday kadro için Türk oyuncuları yakından izledi.