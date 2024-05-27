Antalya'da Galatasaray Şampiyonluk Kutlamalarında Pompalı Tüfekle Ateş Eden Şahıs Yakalandı

Antalya'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında evinin balkonundan pompalı tüfekle etrafa ateş eden şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray'ın, deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup edip şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da sarı-kırmızılı taraftarlar kutlamalara başladı. Kutlamalar esnasında ise bir kişi, evinin balkonuna çıkıp pompalı tüfekle etrafa ateş etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların tepisiyle karşılaşan eli tüfekli maganda, şikayet edilmesi üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şahsın ateş etme anları, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı - ANTALYA