Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan: "Takım Performansından Memnunum"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, takımının sahada gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.

Partalan, Ankara Keçiörengücü'nde yaptıkları çalışmaları ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Almanya'da 7 yaşında futbola başladığını ifade eden Partalan, "Çeşitli altyapılarda ve eyalet karmalarında oynadım. Alman Genç Milli Takımı'nda forma giydim, çok yetenekliydim diyebilirim. Bu süre zarfında birçok teklifler de geldi ama biraz şanssızlıklar yaşadım, babamı erken yaşta kaybettim, sakatlıklar oldu. Sonra 1997 yılında Gençlerbirliği'ne transfer oldum ve 5 yıl Türkiye'de profesyonel futbol oynadım." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, Mersin'de ve Elazığ'da da forma giydiğini anlatan Parlatan, şunları söyledi:

"Ankara'da eşimi tanıdım evlendim, burada kızlarımız dünyaya geldi, ikiz kız babasıyım, şu anda gerçi yetişkinler. 2002 Yılında çeşitli nedenlerden dolayı Almanya'ya gitmeyi tercih ettik, 2019'a kadar Almanya'da önce çeşitli takımlarda oynadım daha sonra hocalığa başladım. 2019'da İlhan Palut'un yanına Göztepe'ye yardımcı antrenör olarak geldim. Ondan sonra Konyaspor'da yardımcı antrenörlük yaptım ve daha sonra yine teknik direktör olarak Almanya'ya gittim. Geçen sezon Bandırmaspor'a geldim."

Sezon başında Ankara Keçiörengücü ile anlaştığını, başkent ekibiyle fikirlerinin uyuştuğunu ifade eden Parlatan, "Şu ana kadar her şey güzel gidiyor. Takımda birçok değişim oldu birçok transfer yapmak zorunda kaldık. Geçen sezon sıkıntılı günler geçirdi Keçiörengücü, değişim şart gibiydi. Şu ana kadar tabii ki her yaptığımız transferden yüzde yüz mutlu olma şansımız da yok ama biz genel anlamda takımın gidişatından oyuncu performanslarından da memnunuz. Genel anlamda hem oynadığımız futboldan hem aldığımız puanlardan hem sahadaki direncimizden memnunuz. Tabii ki her zaman daha iyisi olabilir, bunun için çalışıyoruz, daha iyi olacağımızdan da eminim."

Ligde 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve bir yenilgi

Trendyol 1. Lig'de eflatun-beyazlı ekibin oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve bir yenilgi ile 13 puan toplayarak 7. sırada yer aldığını ifade eden Parlatan, şöyle konuştu:

"Oynadığımız maçlara baktığımız zaman her maça ortak olduk. Birçok maçta rakiplerimize göre galibiyete daha yakın taraftık. Pendikspor maçı hariç her maç öne geçmesini bildik. Pendikspor maçında bir ilki yaşadık geriye düştük ama reaksiyon gösterebildik, özellikle ikinci devre çok iyi oynadık. 8 haftada belki berabere biten bir-iki maçı kazanabilirdik. Futbolda böyle bir dönem oluyor, bu sezon içerisinde muhakkak kendini telafi ediyor. En üzüldüğümüz nokta o bir mağlubiyet, Bandırmaspor'a karşı içeride kaybettiğimiz maç. Yani 90+5'te son pozisyonla son kornerle maçı kaybetmek tabii ki üzücü bir durum, o maçı da berabere bitirebilsek, ligde tek namağlup takım biz olacaktık."

Kaybetmeme alışkanlığını kazanmak ve direnç koyabilmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Parlatan, "Sahada takım halinde en iyisini yapabilmek çok önemli. Böyle bir izlenim gösteriyoruz. Biz sadece yarışmacı bir takım değiliz aynı zamanda geliştiren bir kulüp yapımız da var. Burada önemli nokta oyuncuların da gelişmesi. Zaman zaman genç oyuncularımıza da fırsat veriyoruz, kulübün yapısı belli, hem yarışacağız hem de geliştireceğiz. Tabii ki ligi de en iyi şekilde en üst sıralarda bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bir Ankara takımının Süper Lig'de olmaması çok acı"

İstanbul takımlarının ağırlığına karşın başkent ekiplerinin durumuna ilişkin ise Parlatan, "Tabii ki herkes en maksimum başarıyı ister. Çok çalışarak birlikte aile havasını yakalayabilirsek ki bunu şu zamana kadar yakaladığımızı düşünüyorum, bu ligde başarılı olma şansımız yüksek. Takımıma güveniyorum, kulübüme güveniyorum, bu da iyi yolda olduğumuzu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Ankara takımlarının Süper Lig'de olmamasının üzücü bir durum olduğunu kaydeden Parlatan, "Her hangi bir Ankara takımının Süper Lig'de olmaması çok acı bir durum, sonuçta başkent, nüfusu belli, kapasitesi, yapabilecekleri belli, tabii bunun nedenlerinin hepsini bilemem ama muhakkak nedenleri de vardır." dedi.

Keçiörengücü'nün futbol okulları ve altyapı çalışmalarına desteğine ilişkin de Parlatan, şunları kaydetti.

"Tabii ki alt yapı koordinatörüyle istişarelerde bulunuyoruz, sürekli iletişim halindeyiz. Maçlarını elimden geldiği kadar izliyorum. Bugün mesela 4 oyuncumuz 19 yaş altı takımdan bizim antrenmana katılacak. Altyapıya çok açık, genç oyunculara fırsat vermek isteyen bir yapıya sahibim. İletişimi en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz ki bir tane iyi oyuncu gözümüzden kaçmasın ve biz onu geliştirelim."