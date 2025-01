Ali Koç gündeme getirmişti: Erden Timur, Şanlıurfa'daki Özbek-Büyükekşi görüşmesini doğruladı

Galatasaray'ın eski sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, TV 100 canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Timur, Ali Koç'un Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Şanlıurfa'da görüşme yaptığı iddiasıyla ilgili konuştu.

ŞANLIURFA'DAKİ ÖZBEK-BÜYÜKEKŞİ GÖRÜŞMESİ

Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde;

Ali Koç, basın toplantısında sizin, Dursun Özbek'in ve Mehmet Büyükekşi arasında Şanlıurfa'daki kundura fabrikasındaki toplantıdan bahsetti. Bu toplantı oldu mu?

"Böyle bir görüşme oldu. Kundura fabrikasında, Büyükekşi'nin yerinde olmadı. Gizli görüşme değildi. O gün biz Urfa'dayken, ondan önceki akşam, Kulüpler Birliği whatsapp grubunda ben de vardım. Hatta, Fenerbahçe'den de Ahmet Ketenci vardı. O zaman imza toplama konuları vardı. Dursun Başkan bir gün önce, gitmeyle ilgili kısmı adabımuaşerete uygun, doğru bir şekilde olsun. O yüzden imzayla değil söyleyelim, kendileri seçim tarihi belirlesinler dedi. Yazılanları hatırlamıyorum tam ama özetle, imzayla gönderilmiş gibi olmasın. Amacımız yeni yönetim seçmekse, ki Galatasaray o şekilde yeni yönetim için irade kullanıldı.

TOPLANTIDA NE KONUŞULDU?

Toplantıda Dursun Başkanımız, ben, Mehmet Büyükekşi ve Yusuf Günay vardı. Bizden İbrahim Hatipoğlu da vardı. Sadece imzayla değil, TFF seçim tarihi belirlenmesi yönündeydi. Dursun Başkan, Büyükekşi ile görüştük dedi. Haziranda Avrupa kupası var, seçime gideceğim ama kupadan sonra oldu dedi. Kulüpler Birliği'nde görüştüğünü söyledi zaten. Kulüpler Birliği'nde konuşuldu bu. Dursun Başkan, resmi temsilcisi olarak Kulüpler Birliği tarafından seçildi. Seçimi o tarihte değil bu tarihte yap gibi bir karar alındı. Bu maalesef birçok konuda olduğu gibi yapılıyor, sanki gizemli bir şey var. Kulüpler Birliği whatsapp grubunda bu yazışmalar duruyordur. Orada her şey yazıyor zaten, Kulüpler Birliği'nde de anlatıldı.

"SANKİ BİR CİSİM YAKLAŞIYOR"

Neden bugün konuşuyor Erden Timur? Neden şimdi?

Zaten geçenlerde baktım, 2 senede toplam 13-14 defa konuşmuşum televizyona, maç sonunda, ekranda görünmüşüm. Benim görmediğim varsa da 15'tir. Her zaman görev süresince kimseyle görüşmemeye dikkat ettim. Benden hoşlanmayanlar, bu sebeple hoşlanmıyor. Prensip olarak böyle davranmak gerektiğini anlatıyordum. Şampiyonluktan sonra git 5-6 yere katıl, başka dinamikler oluyor, insanın anlatmak istediği oluyor. Bazen zarar veriyor ediyor, yönetim var. O yüzden katılamıyordum. İnsanlar samimiyete inanır inanmaz, yapabileceğim bir şey yok. Hayatımda bu kadar sübjektif bir ortam yok. Yanlış yapsam Galatasaraylılar'a göre doğru, ne kadar doğru yaparsam yapayım Fenerbahçe'ye göre yanlış. Buraya çıkma nedenlerimden biri Fenerbahçe'nin de konuşulacak olması. Türk futbolunun içine girdiği girdap var, iki sorumlusu var bence ana olarak, o girdaptan çıkılması için geleceği, neler yapılması gerektiği, dünyada ne olup bittiği... Biz sadece hakem tartışıyoruz. İnsanların ana konusu 40 sene önce hakemmiş. En az futbolun geleceği kadar önemli. Galatasaraylılık'tan ötürü de konuşmak istedim. Biz objektif olduğumuzu söylemiyoruz, verilerle objektif olmaya çalışıyoruz. Muhakkak hata, eksik vardır ama net bir şekilde söyleyebilirim, bu oluşturulan kamuoyu, hakemle yapıyor, karaborsa vs. Önce kamuoyuyla yapılır bu zaten, sonra baskı. Bu kadar her şeyin üst üste gelmesinin ya istisnai bir istatistik, kısmet ya da bir plan. Sanki bir cisim yaklaşıyor.

Bu tarafgirlik, bir takım bir tarafa diğerleri bir tarafa... O kamuoyu gücü, işi bambaşka noktaya götürür. Ben buraya bir taraftar olarak geldim.

"SADECE GALATASARAYLILAR DEĞİL, HERKES BENİ ANLASIN..."

Hatalarımız hep oldu. Beni sadece Galatasaraylılar değil, herkes anlasın niyetindeyim. Anlaşılmak için konuşmaya çabalıyorum. Bir TFF başkanının, herhangi bir kurum başkanının, hiçbir kulüp başkanına tehdit etmeyi bırakın en ufak söz söylemeye hakkı olamaz. Orası adalet mekanizmasıdır çünkü. Kulüple ilgili konuşmaların da yapılmaması lazım. İhsası rey derler hukukta, oyunu önden belli etmektir, algı birçok şeyi değiştirir. En son bu değişiklikler, MHK konuları, oralarda farklı konular var. Galatasaray'a yakın olduğu düşünüldüğü için bir değişiklik yapılıyor.

Şampiyonlar Ligi yarı finali, finali yönetmiş hakemler seçelim. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş 3'er tane seçsin. Biz pozisyonları vermeyelim, 10-20 yıl geriye dönük her şeyi çıkarsınlar. Kimin lehine kimin aleyhine çıksın.

"AVM'DE BUNU YAPALIM DERSEK,YABANCI VAR DA AYNI OLUR"

Geçen senelerde yabancı VAR denince olur, robot hakem de olur ama aynı baskıyı yaparsak, evde şunu AVM'de bunu yapalım dersek aynı olur. Bir taraftan da Türk hakemleri tukaka ediliyorsa gerçeği görmek lazım. Haksızlık yapmamak lazım.