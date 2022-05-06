Ali Koç: 2010-11 şampiyonuyuz diyerek kendinizi kandırıyorsunuz

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu terör örgütüyle verilen bir mücadele var"

"Bir suikast eylemine, açtığınız pankartla sahip çıktınız"

Fenerbahçe'nin ne yapıp ne yapamayacağının zaman içinde görüleceğini kaydeden Ali Koç, "Bıçak kemiğe dayanmış vaziyette. Bunu Fenerbahçe dile getiriyor, başka kulüpler de rahatsız. Beşiktaş, Galatasaray taraftarı da rahatsız. Onlar niye girmedi tebrik mesela? Hadi Ali Koç, Fenerbahçe isyanda. Pek çok takım niye tebrik girmedi. Hepsi değişecek" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Spor