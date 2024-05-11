Adanaspor, Teksüt Bandırmaspor'u yenerek ligde kaldı

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Teksüt Bandırmaspor'u 1-0 yenen Adanaspor'da yardımcı antrenör Fuat Kınalı, "Ligde kaldığımız için çok mutluyuz. Adana'ya hayırlı olsun." dedi.

Kınalı, teknik direktör Kemal Kılıç'ın kırmızı kart görmesi nedeniyle katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir dönem geçirdiklerini belirten Kınalı, finali güzel yaptıklarını belirtti.

Kınalı, oyuncuların üstün gayreti olduğunu vurgulayarak, "Ligde kaldığımız için çok mutluyuz. Adana'ya hayırlı olsun. 2-3 maçtır bizi destekleyen Adanaspor taraftarına çok teşekkür ediyorum. Onların da büyük emeği var. İnşallah Adanaspor'u daha iyi yerlere getirmek için iyi kadrolar oluşturup, devam edeceğiz." diye konuştu.

Şimşek: "Güzel bir sonla bitirebilirdik"

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, gördükleri kırmızı kartın bütün planlarını bozduğunu aktardı.

Maça iyi başladıklarını dile getiren Şimşek, "Futbolcular sorumluluğunu bilmeli. Nasıl biz sorumluluğumuzu biliyorsak, onların da bilmesi lazım. Bize güvenen insanları mahcup ettiğimiz için gerçekten üzgünüm. Belki yensek de (play-off etabına) çıkamayacaktık ama en azından güzel bir sonla bitirebilirdik. Mücadele eden oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Herkesin yolu açık olsun." değerlendirmesinde bulundu.