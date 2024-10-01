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Acun Ilıcalı: Ali Koç'a operasyon var

Acun Ilıcalı: Ali Koç'a operasyon var
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalar yaptı. Yıkmaya çalıştıkları sistemden bahseden ve bu sistemin Galatasaray'a çalıştığını öne süren Ilıcalı, "Sistem, futbolun içine yerleşmiş, sebeplerini bugün 1-2-3-4 diye ihtimal olarak sayabileceğimiz, takımdaşlık olabilir, garip bir yerden operasyon olabilir. Fenerbahçe için söylüyorsan belki de Ali Koç'a yapılan bir operasyon olabilir bu" dedi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Ilıcalı, düzenlediği basın toplantısında olduğu gibi burada da dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"ALİ KOÇ'A OPERASYON VAR"

Acun Ilıcalı'nın öne çıkan açıklamaları şu şekilde;

  • Sistemi yıkacağız diyorsunuz. Nedir bu sistem?

"Sistem, futbolun içine yerleşmiş, sebeplerini bugün 1-2-3-4 diye ihtimal olarak sayabileceğimiz, takımdaşlık olabilir, garip bir yerden operasyon olabilir. Fenerbahçe için söylüyorsan belki de Ali Koç'a yapılan bir operasyon olabilir bu. İhtimalleri koyayım, bunlardan biri, ben "şu" demiyorum. İhtimal koyabiliriz, faili meçhul! Buradaki sistem dediğim şu, bu takımdaşlıktan kaynaklanıyor olabilir, operasyondan kaynaklanıyor olabilir.

"GALATASARAY'IN BAŞINA HİÇBİR ŞEY GELMİYOR"

Sistem Beşiktaş'ın da aleyhine çalışıyor. Alt tarafı bilmem, seyrettiğimi söylüyorum. Beşiktaş maçında olan manşet! Bugün sistem, maalesef Galatasaray'ın başına hiçbir şey gelmiyoR. Galatasaray, bu operasyonun içinde demiyorum çünkü Galatasaray'da birisi bir şekilde kriminal bir olay içerisine giriyor iddiasında değilim. Galatasaray, nasıl şampiyon oluruz deyip hakemlerle temasa geçti iddiasında değilim. Sistem, bir şekilde Galatasaray sempatizanı, olmuyorsa, Galatasaray'dan korkuyor. Örnek, Galatasaray'a hata yaparsan, bir daha maç göremiyorsun! Yapabilir misin hata? Fenerbahçe'ye hata yaparsan, ertesi gün maç alıyorsun. Bunlar yaşanmış, somut.

"ALİ KOÇ, DEDİĞİNİ YAPTI"

Başkanımız ne dedi, "Sistemi değiştireceğiz" dedi. Federasyon değişti, dediğini yaptı. Aynı sorunlar var. Arada tek bir fark var, bu sefer işin başındakiler bunun farkında ve bu işe müdahale edecekler. Federasyon başkanımız 'adalet getireceğiz' diyor. Bu konuda da 'sistemin dışında olanları yaşatmayacağız' diyor. Biz şu anda güveniyoruz.

GALATASARAY'IN TARTIŞILAN SPONSORLUK ANLAŞMASI

Bir tane illegal bahis şirketi geliyor. İllegal bahis şirketi, geldi, illegal şirketle maça çıktın. Bu şirketlerin reklamını yapmak yasaktır. Bu şirket illegal bir şirket, yurtdışında olan bir şirket değil, tamamen illegal bir şirket. Legal değil, illegal. Türkiye ayağa kalktı. Akşamına bir televizyon programı seyrediyorum, Galatasaraylı yönetici bağlandı, olayı normalleştiriyor. Biraz aptala yatsak, hep beraber yiyeceğiz. Bahis illegal, şirket illegal, herkesi teşvik ediyorsunuz. Her türlü ofsayt var, akşama çıktı ve, "Fenerbahçe'nin sponsoru var" dedi. Tamamen legal sponsor. Sizin yaptığınız illegal, illegali normalleştirmeye çalışıyorsunuz. İki gün sonra "A pardon" oldu.Sistem,"Yerse, hadi bunu deneyelim." Sokaktaki çocuk bile Galatasaray'daki geçen seneki kontratların yanlış olduğunu bilmiyor mu? İki tane çocuk çevirsek söyler herhalde değil mi? Biz bunu yapmıyoruz, onlar yapıyor. Biz illegal bahis almıyoruz, onlar alıyor. Bunların hepsi gelir. Karaborsa durumu belli değil. Her yerden gelir al, her şeyi dene, ondan sonra da, "Param var, bunu aldım" de. Senin paran değil ki, sen parayı illegal ele geçiriyorsun.

"SİSTEMİMİZ GALATASARAY'A DEĞİL, YÖNETİCİLERİNE"

Bu kadar mı önemli, biz şampiyon olmak için her yol mübah. O tarafta öyle. Öbür tarafta, oyuncusu kendisini yere atar, bizim adam atılır, tribünlere koşup coşar, sahada böyle, burada böyle. Mücadele ettiğimiz sistem diyoruz, burada da normal şeyler olmuyor. Futbolun bütün hayatı para değil mi, biz saatlerce uğraşıyoruz. Hop illegal bir siteden para geldi, devam et. Galatasaray büyük bir camia, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Yöneticilere bizim sistemimiz, kulübe değil. Onu yönetenler, yönetirken kurallara uymayı denesinler. Her hafta yeni bir şey çıkmasın.

GALATASARAY-KARABORSA BİLET İDDİALARI

Karaborsa konusunu ben bilmiyorum. Bu konuda gerçekten bilgiye sahip değilim. Sayın başkanın konuşmalarını esas alırım. Ama etrafta çıkması da... Niye bizden, Beşiktaş'tan değil, Galatasaray'dan çıkıyor bu konu. Başkanın açıklamalarına itibar ederim diye. Bahse ne açıklama yapabildi Dursun Özbek? Dondurmadan önce bakmaz mısın ne şirketi diye, bahis şirketi gelmiş, ne oluyor demen lazım. O olayı yadırgıyorum. Ben Galatasaray camiasının da duyarlı davranmasını istiyorum. Adil bir yarış istiyoruz. Kazanırız, kaybedebiliriz ama adil bir yarış istiyoruz."

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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Yorumlar (2)

Cengiz Aktaş:

Haklısın Acun kardeşim. Son 4 yılda kendi sahanda ezeli rakibine karşı 3 mağlubiyet, 1 beraberlik almanız da Ali Koç'a operasyonun bir parçası. :)) İfaden tam da yukarıdaki gibi ise bir durum dikkatimi çekti. ''Fenerbahçe için söylüyorsan belki de Ali Koç'a yapılan bir operasyon olabilir bu!'' demişsin. BELKİ de demek neyin nesi? Emin değilsin demek ki. Ben söyleyeyim ve algı yaratayım da gerisini yutar demeye getiriyorsun bir umutla. Ama Fener taraftarı gerçekten artık yutmuyor. :))

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Ser_hat:

Operasyonu kim yapıyor bi açıklasana. TFF adaletli iseniz Acunu da Pfdk ya yollrsınız

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