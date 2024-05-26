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Abdullah Avcı: Önümüzdeki sezon daha agresif bir oyuna geçeceğiz

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bir sezonu geride bıraktıklarını ve önümüzdeki sezon daha agresif bir oyuna geçeceklerini söyledi. Avcı, Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, sezonu değerlendirdi ve gelecek planları hakkında bilgi verdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, önümüzdeki sezon daha agresif bir oyuna geçiş yapacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-2 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sözlerine Ankaragücü camiasına geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Avcı, "Oyunun içinde bunlar var. Büyük bir camia en kısa zamanda bunun altından kalkacaktır. Yediğimiz penaltıya kadar doğru bir planlama ile gidiyorduk. Çalıştıklarımızı net bir şekilde uyguluyorduk. Penaltı golünden sonra rakip iyi oynamaya başladı. Biz oyunun içine bazen girdik, bazen çıktık. Ankaragücü takımı oynadığı oyunun karşılığını puan olarak alamadı. Oyunun bir bölümünde bazı değişiklikler yaptık ve öne geçtik. Yediğimiz gol sonrasında özellikle bireysel performansın da ortaya çıktığı bir gol olunca rakibin ister istemez kaygıları arttı ve geniş alanlar ortaya çıktı. Kazanarak kapatmak istiyorduk öyle yaptık" dedi.

Avcı, sezonla ilgili olarak ise yaptığı kısa değerlendirmede, "Geldikten sonra koyduğumuz hedefler üçüncülük ve kupa finali gerçekleşti. Kupa finalini kazanmak da istiyorduk. Oyunun bir bölümünü Beşiktaş bir bölümünü bizim domino ettiğimiz bir maçta 95'te maçı kaybettik. Bunun yorgunluğu ve üzüntüsü vardı. Bu oyunun içerisinde var ne yazık ki. Bugünden itibaren programımızın üzerinde oynadık ve netleştirdik. Hazırlık maçlarımızın tarihleri hepsi belli. Haziran ve temmuz takvimiz belirlendi. Transfer çalışmalarımızın bir bölümünde ciddi şekilde mesafe kat ettik. Trabzonspor taraftarı bizi yalnız bırakmasın. Seneye onlara ihtiyacımız var. Daha önce bunu gerçekleştirmiş bir ekibin daha hızlı temaslı agresif bir oyuna geçişini hep beraber gerçekleştireceğiz. İnişli çıkışlı bir sezonda ortalaması iyi gözüken, ocak ayını şubata ayına bağlayan 9 maçta yaşadığımız sıkıntılara rağmen yakaladığımız ivme var. Daha iyisi için çalışacağız" diye konuştu.

Avcı, bundan sonra başkan ve yönetimle İstanbul'da daha sık bir araya geleceklerini ifade ederek transferde hızlı bir şekilde hareket ettiklerini belirtti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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