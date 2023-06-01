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15. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri Kocaeli'de yapılacak

15. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri Kocaeli'de yapılacak

Spor Haberleri

Kocaeli'de 15. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri, 10-11 Haziran'da gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda 14 boyda 1000'in üzerinde sporcu mücadele edecek.

Kocaeli'de 15. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri, 10-11 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, organizasyon İzmit Atletizm Pisti'nde düzenlenecek.

Bu yıl Karamürselli başpehlivan Kadir Birlik adına gerçekleştirilecek etkinlikte, 14 boyda 1000'in üzerinde sporcu kol bağlayacak.

Şampiyon olan başpehlivan, Kocaeli'ye özgü motiflerle süslenmiş özel hazırlanmış altın kemerin de sahibi olacak.

Öte yandan Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ikinci ayağını oluşturacak.

Kaynak: AA / Spor

Atletizm Türkiye Kocaeli Spor Haberler

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