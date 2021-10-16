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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bahçeköy Orman FakültesiHakemler: Caner Çıldır, İbrahim AcarSarıyer Belediyespor: Ecem Aknam, Hande Şimşek, Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Merve Tanıl, Aybüke Çetinay, Chatchu-On, Sezen Keşkekoğlu, Ada Germen, Gülce Güçtekin)Eczacıbaşı Dynavit: Saliha Şahin, Merve...

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Caner Çıldır, İbrahim Acar

Sarıyer Belediyespor: Ecem Aknam, Hande Şimşek, Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Merve Tanıl, Aybüke Çetinay, Chatchu-On, Sezen Keşkekoğlu, Ada Germen, Gülce Güçtekin)

Eczacıbaşı Dynavit: Saliha Şahin, Merve Atlıer, Thompson, McKenzie, Beyza Arıcı, Elif Şahin (Simge Aköz, Fatma Şekerci, Boskovic, Hande Baladın, Ognjenovic)

Setler: 12-25, 25-20, 19-25, 25-23, 8-15

Süre: 134 dakika (23, 32, 29, 33,17)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 3. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor'u 3-2 yendi.

AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri
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