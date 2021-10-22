Son dakika haber | 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, çeşitli gösterilerle devam etti.

Festivalin üçüncü gününde, Türk Hava Kurumu pilotları, microlight ve paramotor gösterisi yaptı.

Base jump (serbest düşüş), skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri de izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Gösterileri, çok sayıda vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bazı akrobasi pilotları, yedek paraşüt açarak denize indi. Denize inen pilotlar, sahil güvenlik ekipleri ve görevliler tarafından bota alınarak karaya çıkarıldı.

Türk Yıldızları ekibinin prova uçuşu yaptığı anlarda ise yamaç paraşütü uçuşlarına ara verildi.

Festival, 24 Ekim Pazar günü sona erecek.