Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi
AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Yalıkavakspor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Macaristan temsilcisi MTK Budapeşte'ye 33-24 kaybettiği ilk maçtan sonra rövanşta da 39-30 yenilerek elendi.
Yalıkavakspor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Macaristan temsilcisi MTK Budapeşte'ye 33-24 kaybettiği ilk maçtan sonra rövanşta da 39-30 yenilerek elendi.
Ev sahibi ekip, başkent Budapeşte'deki Elek Gyula Arena'da yapılan karşılaşmanın ilk yarısını da 18-14 önde kapattı.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri