Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

Yalıkavakspor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Macaristan temsilcisi MTK Budapeşte'ye 33-24 kaybettiği ilk maçtan sonra rövanşta da 39-30 yenilerek elendi.

Yalıkavakspor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Macaristan temsilcisi MTK Budapeşte'ye 33-24 kaybettiği ilk maçtan sonra rövanşta da 39-30 yenilerek elendi.

Ev sahibi ekip, başkent Budapeşte'deki Elek Gyula Arena'da yapılan karşılaşmanın ilk yarısını da 18-14 önde kapattı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title