HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika spor: Antalyaspor, kötü başladığı sezonu rekorlarla tamamladı

Son dakika gelişmesine göre Fraport TAV Antalyaspor, ilk yarı düşme hattına kadar gerilediği Süper Lig'de, yakaladığı yenilmezlik serisiyle iki kulüp rekoru kırıp, sezonu 45 puanla 9. sırada tamamladı.

Son dakika spor: Antalyaspor, kötü başladığı sezonu rekorlarla tamamladı
01.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:47

Fraport TAV Antalyaspor, ilk yarı düşme hattına kadar gerilediği Süper Lig'de, yakaladığı yenilmezlik serisiyle iki kulüp rekoru kırıp, sezonu 45 puanla 9. sırada tamamladı.

Antalyaspor, 2019-2020 sezonuna teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde başladı. İlk 11 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle 11 puan toplayabilen kırmızı-beyazlılarda, üst üste 4. yenilginin yaşandığı Çaykur Rizespor maçından sonra Korkmaz ile yollar ayrıldı.

Ligin 12. haftasında takımın başına getirilen Stjepan Tomas, ilk yarının son 6 haftasında takımdaki kötü gidişi (3 yenilgi, 3 beraberlik) durduramadı. Galibiyete hasret kalan kırmızı-beyazlı kulübün yönetimi, bir kez daha teknik adam değişikliğine gitti ve takımı Tamer Tuna'ya emanet etti.

Sezonun ilk yarısında oynadığı 17 maçtan 3'ünü kazanıp, 9'unu kaybeden ve 5'inde de sahadan beraberlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, ikinci yarıya 14 puanla 16. sıradan başladı.

Ara transfer döneminde kadrosunu Lukas Podolski, Adis Jahovic, Sinan Gümüş gibi önemli isimlerle güçlendirip, ikinci yarı Tamer Tuna yönetiminde sergilediği başarılı performansla çıkışa geçen Akdeniz temsilcisi, 34 hafta sonunda 11 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyetle sezonu 45 puan ve 9. sırada kapattı.

Kırmızı-beyazlılar, puanının 21'ini iç sahada, 24'ünü dış sahada kazandı, rakiplerine karşı 41 gol kaydederken, kalesinde 52 gol gördü.

Yenilmezlik rekorları

İkinci yarı sadece şampiyon Medipol Başakşehir ile Göztepe'den puan alamayan Antalyaspor, ligde hem 11 maçlık yenilmezlik serisi hem de deplasmanda 8 maçlık kaybetmeme serisi elde ederek kulüp tarihine yeni rekorlar ekledi.

Süper Lig'de 19. hafta ile 29. hafta arasındaki 11 karşılaşmasını kaybetmeyen Akdeniz temsilcisi, 2006-2007 sezonundaki 10 maçlık yenilmezlik rekorunu geliştirdi. Antalyaspor'un yenilmezlik serisine 30. haftada konuk ettiği Medipol Başakşehir son verdi.

İkinci yarı deplasmanda oynadığı hiçbir maçında yenilmeyen kırmızı-beyazlı takım, 2009-2010 sezonundaki 6 karşılaşmalık rakip sahada kaybetmeme rekorunu da geliştirmiş oldu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor Dünya
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum Magazin
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı Ekonomi
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi Dünya
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı Güncel
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve...
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu Magazin
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: 'Çok biliyorsan, gel sen yap' sözü işten çıkarma sebebi değil
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: "Çok biliyorsan, gel sen yap" sözü işten çıkarma sebebi değil
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı ve Robert Prosinecki için ikiye bölündü
Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı ve Robert Prosinecki için ikiye bölündü
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de mutasyona uğradı mı? Bakanlık tespit için 1 ay sürecek çalışma başlattı
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de mutasyona uğradı mı? Bakanlık tespit için 1 ay sürecek çalışma başlattı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, 'Aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti
Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Bournemouth'lu Joshua King'in sosyal medya paylaşımındaki Fenerbahçe detayı dikkat çekti
Bournemouth'lu Joshua King'in sosyal medya paylaşımındaki Fenerbahçe detayı dikkat çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Hulusi Akar Donald Trump İlhan Cihaner Pınar Gültekin
Magazin Beyonce Ali Sunal Cate Blanchett İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mehmet Topal Nihat Özdemir Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Bursa Bayram Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Son dakika spor: Antalyaspor, kötü başladığı sezonu rekorlarla tamamladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 12:56:50. #1.15#
title