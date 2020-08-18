Son Dakika: Şişli'de berbere giren bıçaklı soyguncu güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Şişli'de berbere giren bıçaklı soyguncu güvenlik kamerasında

Gelen son dakika haberlerine göre Şişli'de berbere giren bıçaklı soyguncu güvenlik kamerasında Şişli'de berbere giren bıçaklı soyguncu kıskıvrak yakalandı Şişli'de bir berbere giren eli bıçaklı soyguncu, dükkanda bulunan bir kişiyi bıçakla tehdit ederek para isterken polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle olay yerinde...

18.08.2020 00:03 | Son Güncelleme: 18.08.2020 00:20

Şişli'de berbere giren bıçaklı soyguncu güvenlik kamerasında

Şişli'de berbere giren bıçaklı soyguncu kıskıvrak yakalandı

İSTANBUL - Şişli'de bir berbere giren eli bıçaklı soyguncu, dükkanda bulunan bir kişiyi bıçakla tehdit ederek para isterken polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle olay yerinde kıskıvrak yakalandı. Soyguncunun berberi tehdit ettiği anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, saat 22: 00 sıralarında Mecidiyeköy Şehit Er Cihan Namlı Caddesi üzerinde bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eli bıçaklı soyguncu A.M pasaj içerisinde bulunan berbere girerek içeride bulunan Nijeryalı S.M'yi bıçakla tehdit ederek para istedi. O sırada berberde bulunan S.M'nin arkadaşı O.M. dükkanın kapısını kitledi ve polise haber verdi. Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri bıçaklı saldırganı olay yerinde kıskıvrak yakaladı.

Soyguncunun bıçakla tehdit anları güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi

Eli bıçaklı saldırgan A.M'nin berber S.M.'yi dükkana girerek tehdit ettiği o anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntüde soyguncunun berberi bıçakla tehdit ettiği görülürken, dükkanda bulunan diğer şahsın hızla kapıyı kilitlediği görülüyor.

Gözaltına alınan A.M ifadesi alınmak üzere Mecidiyeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Şişli'de berbere giren bıçaklı soyguncu güvenlik kamerasında

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi Dünya
Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu Güncel
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi Ekonomi
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü 3. Sayfa
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı 3. Sayfa
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak Ekonomi
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı
AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı
Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü
Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü
İspanya'da koronavirüs vakalarında hafta sonunda büyük artış yaşandı
İspanya'da koronavirüs vakalarında hafta sonunda büyük artış yaşandı
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi
Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, koronavirüse yakalandı
HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, koronavirüse yakalandı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Fenerbahçe'nin gündemindeki Sosa, Trabzonspor'un teklifini reddetti
Fenerbahçe'nin gündemindeki Sosa, Trabzonspor'un teklifini reddetti
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Ajax, Barcelona'lı Luiz Suarez'i kadrosuna katmak istiyor
Ajax, Barcelona'lı Luiz Suarez'i kadrosuna katmak istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Yeşim Salkım Şeyma Subaşı Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Fuat Çapa Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Bursa Deprem Ağustos
Şu an buradasınız: Son Dakika: Şişli'de berbere giren bıçaklı soyguncu güvenlik kamerasında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 00:22:37. #1.15#
title