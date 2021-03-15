NİĞDE Sibel öğretmen, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla ağır yaralandı
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NİĞDE Sibel öğretmen, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla ağır yaralandı

15.03.2021 18:25 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:52

Sibel öğretmen, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla ağır yaralandıNİĞDE'de okul öncesi öğretmeni Sibel Yüzer (47), boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla ağır yaralandı.

Sibel öğretmen, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla ağır yaralandı

NİĞDE'de okul öncesi öğretmeni Sibel Yüzer (47), boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla ağır yaralandı.

Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Saygı Sokak'ta 1 çocuk annesi okul öncesi öğretmeni Sibel Yüzer, boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yüzer ile görüşmek için buluştu. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Sibel Yüzer, eşinin belindeki tabancayı görünce çevredeki bir markete sığındı. Mehmet Yüzer, marketin içinde Sibel Yüzer'e tabancayla ateş ederek kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sibel öğretmen, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, firari şüpheli Mehmet Yüzer'i yakalamak için çalışma başlattı.

NİĞDE Sibel öğretmen, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla ağır yaralandı
NİĞDE Sibel öğretmen, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla ağır yaralandı
NİĞDE Sibel öğretmen, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla ağır yaralandı
NİĞDE Sibel öğretmen, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla ağır yaralandı
NİĞDE Sibel öğretmen, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla ağır yaralandı
NİĞDE Sibel öğretmen, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla ağır yaralandı
NİĞDE Sibel öğretmen, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla ağır yaralandı
NİĞDE Sibel öğretmen, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla ağır yaralandı
NİĞDE Sibel öğretmen, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla ağır yaralandı
NİĞDE Sibel öğretmen, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla ağır yaralandı
NİĞDE Sibel öğretmen, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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