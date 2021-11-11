Son dakika! Mozambik'te bazı bölgeler terör örgütü Ensar'us Sunna'dan temizlendi - Haberler
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Son dakika! Mozambik'te bazı bölgeler terör örgütü Ensar'us Sunna'dan temizlendi

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Son dakika! Mozambik'te bazı bölgeler terör örgütü Ensar'us Sunna'dan temizlendi

Son dakika gündem haberi... Mozambik'te Ensar'us Sunna terör örgütüne karşı mücadele eden Güney Afrika Kalkınma Topluluğuna (SADC) bağlı birliklerin, örgütün elindeki bazı bölgeleri kurtardığı bildirildi.

Mozambik'te Ensar'us Sunna terör örgütüne karşı mücadele eden Güney Afrika Kalkınma Topluluğuna (SADC) bağlı birliklerin, örgütün elindeki bazı bölgeleri kurtardığı bildirildi.

SADC tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin örgütün elindeki bazı bölgeleri ele geçirdiği ve teröristleri üslerinden çıkardığı ifade edildi.

Bu sayede Cabo Delgado bölgesine insani yardım ulaştırılmasının kolaylaşacağı vurgulanan açıklamada, bölge halkının silahlı kuvvetlere güveninin de arttığı belirtildi.

Açıklamada, örgüte karşı düzenlenen operasyonlarla göç edenlerin evlerine döndüğü kaydedildi.

Ensar'us Sunna 4 yıldır saldırılar düzenliyor

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'us Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 700 bine yaklaştı.

Mozambik'te, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'us Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu öne sürülen silahlı gruba, yerel halk arasında "Eş-Şebab" deniyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik'e destek için bu ülkede 1500 askerle en fazla birliği olan ülke. Öte yandan ülkede Afrika, Avrupa ve ABD askerlerinden oluşan 3 bin 100'den fazla yabancı asker bulunuyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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