Son Dakika | Kolombiya'da askeri birliğe saldırı: 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı - Haberler
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Son Dakika | Kolombiya'da askeri birliğe saldırı: 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kolombiya'da askeri birliğe saldırı: 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı

Son dakika gündem haberi... Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesinde, askeri birliğe yönelik saldırıda 1 asker öldü, 2 asker yaralandı.

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesinde, askeri birliğe yönelik saldırıda 1 asker öldü, 2 asker yaralandı.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Anori kasabasında operasyon icra eden askeri birlik pusuya düşürüldü.

Saldırıda 1 asker olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 asker ağır yaralandı.

Yetkililer, saldırıdan Clan del Golfo örgütünü sorumlu tuttu. Bölgede operasyon başlatıldı.

Kolombiya'da en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından, Clan del Golfo'nun lideri "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga, 24 Ekim'de asker ve polisin ortak operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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