Son dakika! Jandarma 10 araç ve 34 motosikleti trafikten men etti Son dakika haberi... Balıkesir'de yolcu taşımacılığı yapan araçlara ve motosikletlere yönelik uygulanan trafik denetimlerinde, 35 araca 7 bin 183 lira idari para cezası uygulanarak 10 araç ve 34 motosiklet trafikten men edildi.

Balıkesir'de yolcu taşımacılığı yapan araçlara ve motosikletlere yönelik uygulanan trafik denetimlerinde, 35 araca 7 bin 183 lira idari para cezası uygulanarak 10 araç ve 34 motosiklet trafikten men edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, araç sürücülerinin trafik kurallarına uyma düzeylerinin üst seviyeye çıkarılması, güvensiz ve korsan tabir edilen yetki belgesiz taşımacılık faaliyetlerinin engellenmesi ve kazaların azaltılması amacıyla, Balıkesir il genelinde eş zamanlı olarak "yolcu taşımacılığı yapan araçlara ve motosikletlere yönelik denetim yaptım. Jandarma Trafik Timlerinin denetimleri sonucunda, 973 araç kontrol edilerek, 35 araca toplam 7 bin 183 lira idari para cezası uygulanarak, 10 araç trafikten men edildi.

Ayrıca jandarma trafik timlerinin motosiklet sürücülerine yönelik yaptığı denetimlerde, bin 581 motosiklet veya motorlu bisiklet kontrol edildi. 91 motosiklete toplam 55 bin 656 lira idari para cezası uygulanarak, 34 motosiklet trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA