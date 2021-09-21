Son dakika haberleri: Otostop yaparak bindiği araçtan cenazesi çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Otostop yaparak bindiği araçtan cenazesi çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Otostop yaparak bindiği araçtan cenazesi çıktı Bariyerlere çarpan araçtaki 3 kişiden biri hayatını kaybetti Korkunç kaza, anbean güvenlik kameralarına yansıdı Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı girişinde Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki...

Otostop yaparak bindiği araçtan cenazesi çıktı

Bariyerlere çarpan araçtaki 3 kişiden biri hayatını kaybetti

Korkunç kaza, anbean güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı girişinde Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki otomobil bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralanırken yaralılardan Fatma Tavuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Alanya-Antalya D-400 Karayolunda Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Kırgız uyruklu Ramzan Ilıazov'un kullandığı 07 AAG 421 plakalı otomobilin, Manavgat çevreyolunda Sorgun-Otogar Köprülü Kavşak girişinde bariyerlere çarpması sonucunda meydana geldi.

Hurdaya dönen aracın sürücüsü Ramzan Ilıazov ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Tavuş ve İbrahim Karka ağır yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Fatma Tavuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza yapan araçta yolcu olarak bulunan Fatma Tavuş ve İbrahim Karka'nın Alanya sınırlarında otostop yaparak araca bindikleri, üzerlerinden kuru sıkı tabanca çıktığı bildirildi.

Son dakika haberleri: Otostop yaparak bindiği araçtan cenazesi çıktı

Son dakika haberleri: Otostop yaparak bindiği araçtan cenazesi çıktı

Son dakika haberleri: Otostop yaparak bindiği araçtan cenazesi çıktı

Son dakika haberleri: Otostop yaparak bindiği araçtan cenazesi çıktı
İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri
Otostop yaparak bindiği aracın kaza yapması sonucu yaşamını yitirdi

Otostop yaparak bindiği aracın kaza yapması sonucu yaşamını yitirdi

 Görüntüleri ortaya çıktı! Ustasını bıçakla rehin alan garson, öncesinde bir de gasbetmiş

Görüntüleri ortaya çıktı! Ustasını bıçakla rehin alan garson, öncesinde bir de gasbetmiş

 Alanya'da klima motoruna asılı cansız beden bulundu

Alanya'da klima motoruna asılı cansız beden bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Adnan Menderes
Magazin Göksel İrem Derici Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Burak Elmas Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Güzel Sözler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Münir Karaloğlu Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Otostop yaparak bindiği araçtan cenazesi çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 15:54:12. #1.17#