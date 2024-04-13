Antalya'daki teleferik kazasında 87 kişi kurtarıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Antalya'daki teleferik kazasında kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve asılı kalan 14 kabindeki 87 kişinin başarıyla tahliye edildiğini açıkladı.

Afad'ın sosyal medya hesabından, Antalya Konyaaltı'ndaki teleferik hattında meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

Kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, asılı kalan 14 kabindeki 87 kişinin başarıyla tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede AFAD, jandarma, polis ve asker, UMKE, STK ve itfaiyeden oluşan 543 arama kurtarma personeli ile 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç ve 6 ambulansın görevlendirildiği belirtildi.

Gece arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmak için bölgeye aydınlatma ekipmanlarının sevk edildiği aktarılan açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopterin kurtarma çalışmalarında aktif görev yaptığı kaydedildi.