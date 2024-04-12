Antalya'da Teleferik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Antalya Valiliği, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasının yaşandığı bölgede teleferiklerde mahsur kalan 184 kişiden 40'ının kurtarıldığını, 134 kişinin tahliye çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.28'de Sarısu teleferik hattında bir teleferik direğinin kırılması sonucu 1 kabin hasar görmüş, 24 kabin havada mahsur kalmıştır. Düşen kabinde bulunan 8 vatandaşımızdan maalesef 1970 doğumlu Memiş Gümüş isimli bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7 vatandaşımız yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız acil müdahale edilerek hastaneye sevk edilmiştir. Teleferik hattında 24 kabinde mahsur kalan, ulaşılabilir halde bulunan 7 kabindeki 40 vatandaş ekiplerce tahliye edilmiştir. Havada asılı şekilde bulunan 15 kabinde bulunan 134 vatandaşımızın tahliye çalışmaları devam etmektedir" denildi. - ANTALYA