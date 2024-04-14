Antalya'da tek taraflı motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında Kahyalar Mahallesi D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Alanya yönüne seyir halinde olan Mustafa Y. idaresindeki 07 BMC 406 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan trafik uyarı levhasının beton ayağına çarparak duran motosikletin sürücüsü Mustafa Y. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA