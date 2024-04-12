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Antalya'da Teleferik Kazası Soruşturması Başlatıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasını soruşturmak üzere mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün Antalya Konyaaltı'nda teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını belirtti.

"Olayla ilgili mülkiye müfettişleri görevlendirilmiştir" ifadesini kullanan Yerlikaya, gelişmelerden kamuoyunun bilgilendirileceğini aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

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