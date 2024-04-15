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Seyir halindeki kamyonetin kasası alevlere teslim oldu

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Seyir halindeki kamyonetin kasası alevlere teslim oldu

ANTALYA - Antalya'da hareket halindeki kamyonetin kasasında başlayan yangın, sürücünün durumu erken farketmesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay Antalya- Serik karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetin hareket halinde iken kasa kısmından alev aldı. Dumanları fark eden sürücü, aracını yolun sağına çekerek araçtan indi. İlk müdahaleyi yakında bulunan işyeri çalışanları yangın tüpleri ile müdahale etti.

İşyeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangında kasasında muz paketlemesinde kullanılan polyester malzeme yüklü aracın kasa kısmı tamamen yanarak zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Olay Antalya Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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