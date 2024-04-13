Cevdet Yılmaz'dan teleferik kazasıyla ilgili başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'daki teleferik kazasında hayatını kaybeden kişi için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde yaşanan kazada hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyerek, "Kurumlarımızın fedakar görevlileri tarafından sürdürülen mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.